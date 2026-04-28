Jimmy Kimmel responde a críticas de Melania y Donald Trump tras broma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comediante estadunidense Jimmy Kimmel respondió a las críticas que recibió tras una serie de bromas a la primera dama Melania Trump y del presidente, pues lo acusaron de incitar a la violencia por una broma que hizo días antes del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en la que llamó a Melania “una viuda en espera”.

Tras los sucesos del pasado sábado 25 de abril, cuando un hombre que portaba varias armas intentó ingresar a la cena en donde se encontraba el presidente Trump junto a su esposa y varios miembros de la administración, tanto Melania como Donald Trump pidieron a Disney y a la cadena ABC el despido inmediato del comentarista.

Al respecto, Kimmel argumentó en su primer programa tras el tiroteo, que su broma —del pasado jueves 23 de abril— hizo referencia a la diferencia de edad entre el presidente republicano y su esposa. "Él (el presidente Trump) tiene casi 80 años y ella es más joven que yo", afirmó.

También negó rotundamente que sus comentarios fueran una invitación a la violencia. "De ninguna manera, bajo ninguna definición, fue un llamado al asesinato, y ellos lo saben. He sido muy vocal durante muchos años denunciando la violencia armada en particular", añadió.

WATCH: Jimmy Kimmel refuses to apologize for his tasteless joke about Melania Trump becoming a widow and attacks President Donald Trump (again)pic.twitter.com/ZmE4tgGsX8 — Ari Hoffman (@thehoffather) April 28, 2026

El lunes 27 de abril por la mañana, la primera dama escribió en X un comunicado que personas como Kimmel “no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio”.

“La retórica de odio y violencia de Kimmel busca dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y exacerban la enfermedad política que azota a Estados Unidos”, aseguró.

Además, la primera dama acusó a la cadena ABC de proteger al comediante. “Es hora de que ABC tome una postura. ¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?”, lanzó en X.

Kimmel también reviró esas acusaciones, señalando al presidente Trump como uno de los principales promotores del odio y la división política en Estados Unidos.

“Estoy de acuerdo en que la retórica de odio y violencia es algo que debemos rechazar. Creo que un muy buen lugar para empezar a reducirla es tener una conversación al respecto con su esposo”, dijo Kimmel en su programa.

Jimmy Kimmel mocks Melania Trump after she called for him to be fired.



“Obviously it was a joke about their age difference and the look of joy we see on her face every time they are together.” pic.twitter.com/GX0ALadWvV — Oli London (@OliLondonTV) April 28, 2026

Sin embargo, Kimmel recibió muchas críticas en redes sociales tras difundirse la broma, lo cual el presidente Trump agradeció, al afirmar que apreciaba que tanta gente estuviera "indignada por los comentarios de Kimmel", en una publicación en Truth Social el lunes 27 por la tarde.

"Esto está muy, muy fuera de lugar. Jimmy Kimmel debería ser despedido de inmediato por Disney y ABC", añadió.

Otra figura pública que se sumó a las críticas contra el conductor fue la vocera de la Casa Blanca, Karolin Leavitt, quien también aseguró que los contenidos de Kimmel incitan a la violencia. “¿Quién en su sano juicio puede afirmar que una mujer estaría brillando ante el potencial asesinato de su esposo?”, cuestionó.

?? KAROLINE LEAVITT is SMOKING Jimmy Kimmel from the White House after he called Melania Trump an "expectant widow"



ABC HAS to put an end to this BS.



"Who in their right mind says a wife would be 'glowing' over the potential murder of her beloved husband?!



"And having… pic.twitter.com/VKVtGUlE53 — Nick Sortor (@nicksortor) April 27, 2026

El reciente episodio no es el primer conflicto entre Jimmy Kimmel y el presidente Donald Trump. En septiembre del 2025, tras el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk, el comediante dijo que “la pandilla de MAGA (Hagamos a América Grande Otra Vez)” estaba intentando sacar ventaja política del homicidio.

El comentario enfureció al presidente y provocó que la cadena suspendiera el programa de Kimmel durante una semana. No obstante, el rechazo del público ante la censura permitió que el comediante regresara al aire.

Tras volver al programa, Kimmel dijo que aceptaba que algunas personas sintieran que sus comentarios sobre la muerte de Kirk habían sido "inoportunos, poco claros o quizás ambas cosas", y añadió que entendía por qué estaban molestos.

Ahora, en su programa tras la última polémica, Kimmel explicó que la broma sobre Melania fue en el contexto de una parodia de la cena de corresponsales que realizó días antes, sin imaginar que el evento sería interrumpido por un hecho violento.

Durante su intervención lamentó el tiroteo y celebró que el agresor fue aprehendido. Además, destacó la importancia de la libertad de expresión establecida en la Primera Enmienda por la que “Donald Trump, yo y todos los americanos podemos decir lo que queramos”.