Paris Jackson critica ‘Michael’, la película biográfica sobre su padre: “Hay muchas mentiras”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La película “Michael”, basada en la vida de Michael Jackson, ha generado opiniones divididas en su legado familiar. Su única hija, Paris, rompió el silencio para afirmar que el filme biográfico de su padre está lejos de la realidad.

A través de un video en sus redes sociales la cantante y actriz explicó que no se había atrevido a hablar al respecto debido a que muchos de los fanáticos tienen una ilusión por el estreno del filme.

“No había dicho nada hasta ahora porque sé que muchos de ustedes van a estar contentos con esto. La película se dirige a una sección muy específica de los fans de mi padre que sigue viviendo en la fantasía”, declaró Paris Jackson.

Sin embargo, resaltó que la cinta tiene un enfoque idealista de la trayectoria musical de su progenitor, lo que es característico de las grandes producciones del cine:

“Es Hollywood, así que esto es una tierra de fantasía, no es real, pero te lo venden como si fuera real. La narrativa está siendo controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras”, añadió.

Sumado a esto, la también modelo declaró que intentó formar parte del proceso creativo del retrato cinematográfico, pero sus sugerencias no fueron tomadas en cuenta, por lo que decidió deslindarse del proyecto.

“No estuve involucrada para nada. Aparte de dar retroalimentación sobre el primer borrador y después recibir un ‘en realidad no vamos a abordar tus notas en absoluto’. Así que simplemente me salí porque no es mi proyecto”.

En este sentido, la joven de 28 años retomó algunos de los comentarios que ha recibido por no formar parte de la elaboración de la película biográfica, tachándola incluso de no tener un aprecio por su padre.

“Mucha gente está diciendo: ‘Ella odia a su papá. Ella está resentida con él. Ella no quiere nada que ver con él” porque no estoy tomando decisiones en el set, ni siendo la gran productora de una película que está llena de inexactitudes. Esa no es mi verdad”.

La hija del intérprete de “Thriller” explicó que hubiera preferido una versión más realista de la historia, aún si esto implicara poner en la cuerda floja el éxito comercial que se puede llegar a alcanzar.

“Solo prefiero la honestidad sobre las ventas y la ganancia monetaria, eso es todo. Simplemente no quiero nada que hacer con eso, así que voy a joder de nuevo y voy a seguir ocupándome de mis propios asuntos”.

Paris no ha sido la única persona del entorno familiar de los Jackson que ha decidido no formar parte de la creación cinematográfica. La hermana menor del ‘Rey del Pop’, Janet Jackson, tampoco participó en la película, que tan solo en su primer fin de semana recaudó 217 millones de dólares.

Nacida en Los Ángeles, California, Paris-Michael Katherine Jackson es la segunda y única hija del ‘Rey del Pop’, resultado de su segundo matrimonio con Debborah Rowe.

En 2020, firmó un contrato con Republic Records, llevándola a lanzar su primer sencillo “Let Down” y posteriormente su álbum debut “Wilted”.