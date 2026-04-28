Presentan festival “El Aleph” 2026 con el reto de seducir al público

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La calidad en la oferta cultural y científica frente a la digitalización es el reto que asume Cultura UNAM respecto a la programación de festivales, en especial "El Aleph. Festival de Ciencia y Arte" 2026, al que Rosa Beltrán, titular de esa coordinación, calificó como un espacio de seducción para el intelecto.

Ese encuentro llega a su décima edición con una imponente programación del 7 al 17 de mayo bajo el lema "Nuevas Narrativas", con el que buscará abordar temáticas referentes al universo, memoria y neurociencia en relación a la música, la poesía y las nuevas realidades del mundo.

En video-conferencia se dio a conocer que para esta edición El Aleph contará con 154 actividades -76 son académicas y 78 artísticas-, con la participación de 180 invitados provenientes de 14 países, y una nueva propuesta: la "Aldea Aleph" que se colocará en el Centro Cultural Universitario, aunada a 26 sedes más.

En el acto virtual estuvieron Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM; Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades de la UNAM; Soledad Funes, coordinadora de Investigación Científica de la UNAM ;José gordon, curador de El Aleph; y Juan Ayala, director de El Aleph.

Tras dialogar en torno al lema "Nuevas narrativas", que tocan lo trans e inter disciplinario en el mundo actual, se mencionó a algunos de los ponentes de este año:

Diane Ackerman, ganadora del "Premio Stephen Hawkin"; la neurocientífica y compositora Elaine Bearer; el demógrafo Michel Poulain, así como el músico Héctor Rasgado; la historiadora Estela Roselló Soberón; Francisca Pou, doctora en derecho; Raúl Escamilla, psiquiatra especializado en esquizofrenia; Francisco Fernández de Miguel, experto en neurociencias, y el astrofísico Joel Sánchez Bermúdez, entre muchos otros.

Y, como parte de la programación artística se encuentran el intérprete de viola da gamba austriaco Christoph Urbanetz, la Orquesta de Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi de Turín (con un homenaje a Miles Davis), el Ballet de la Ciudad de São Paulo, un estreno mundial del coreógrafo Scotty Hardwig y el montaje de la obra de teatro "Hildegarda".

¿Calidad o cantidad?

En la ronda de preguntas y respuestas, Proceso cuestionó a los presentes si tenían algún reto en la asistencia al festival, toda vez que la semana pasada se presentó la Fiesta del Libro y la Rosa también con amplia y diversa programación y un día más de actividades, aún así con asistencia menor respecto al año pasado.

Este festival, por cierto, con tendencia a la baja en visitas en al menos los últimos tres años, ante lo cual Rosa Beltrán respondió que la calidad y cantidad son importantes en festivales, en especial por vivir en un país donde hay pocas oportunidades de asistir a eventos o llevar el pensamiento científico a través de la divulgación:

"Desgraciadamente por el uso de las tecnologías, por el uso constante y a veces casi único de las tecnologías achatar y homogeneizar nuestro pensamiento en el caso de los jóvenes es importantísimo, abrirles estas puertas y ventanas, es una tarea difícil.

"Estamos luchando contra los algoritmos estamos luchando con una suerte de inercia. Estamos luchando contra un momento histórico que ya no considera que la cultura sea un tesoro pero de eso se trata el ser universitario, de establecer estos vínculos y encontrar formas de resistencia y de seducción para todos estos públicos, porque una vez que lo prueben van a saber que su vida se vuelve más plena".

En su turno Juan Ayala, director de El Aleph, comentó que en esa dinámica se han implementado actividades como "Caminaras científicas" y, en apoyo a diagnósticos de la Cátedra Inés Amor () para esta edición se convocó a tik toker e influencers en apego a los jóvenes. Sumó:

"Las estrategias siempre serán un reto y una vía cotidiana de creación, re-intención, y bueno estar atentos a la respuesta del público para ir acorde a esas estrategias, pero bueno, siempre se experimenta, y se hacen esfuerzos para acercarse a diversos públicos".

La conferencia inaugural de El Aleph sera "La música en el universo y la danza de las neuronas", a cargo de la doctora en medicina y filosofía, neurocientífica, patóloga y compositora Eleaine Bearer, quien buscará el diálogo bajo una idea central: todo está conectado.

Desde las leyes físicas que rigen la naturaleza hasta las formas en que pensamos y creamos, su práctica integra investigación científica y composición musical como expresiones de un mismo impulso por comprender y traducir la complejidad del mundo.

El diálogo se realizará el viernes 8 de mayo, a las 12 pm, en la Sala Miguel Covarrubias, en donde también Bearer interpretará líneas musicales.

La programación se puede ver en: https://festivalelaleph.com/