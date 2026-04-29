Hugo Sánchez, invitado sorpresa en presentación del libro “Tiro Libre. Relatos cancheros” de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la presencia del “pentapichichi” Hugo Sánchez como invitado especial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó su volumen de ensayos y narraciones del verano –y apuesta en el marco del Mundial de Futbol–: “Tiro Libre. Relatos cancheros”.

El volumen, que fue objeto de un acto en la pasada Fiesta del Libro y la Rosa, se mostró en el Auditorio Gabino Barreda de la Prepa 5 con la asistencia de alumnos de distintos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la máxima casa de estudios, en representación simbólica de los 110 mil volúmenes que se entregaron de manera gratuita en esas instituciones educativas.

En añadido a esa cifra, y tras un convenio colaborativo, 130 mil libros más se repartirán entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (80 mil) y la Universidad de Guadalajara (50 mil).

“Tiro Libre. Relatos Cancheros”, editado por Publicaciones y Fomento Editorial universitaria, realizó un tiraje especial (con pasta blanda) que ya fue repartido entre jóvenes, mientras que otro tiraje (con pasta dura) se encuentra disponible al público en las principales librerías del país, con el plus de un QR con la narración del libro en audio.

El volumen presenta ensayos en torno al futbol como un pretexto para dialogar en torno a implicaciones sociales y reflexiones en el deporte. Los textos pertenecen a los autores Martín Caparrós, Marion Reimers, Eréndira Derbez, Antonio Ortuño, Juan Carlos Quezadas, Rosa Beltrán, Jesús Ramírez-Bermúdez, Paulina Chavira, Francisco Hinojosa, Brenda Ríos y Juan Villoro; más el prólogo de la cantante, compositora y escritora mexicana, Amanda Lalena Escalante, mejor conocida como “Amandititita”, e ilustraciones de la artista visual María Conejo.

En el acto estuvieron Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM; Jaime Cortés Vite, director de la ENP no. 5; Rosa Beltrán, titular de Cultura UNAM; María Patricia García Pavón, directora del CCH; Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial; y Paulina Chavira, en representación de los escritores de “Tiro Libre. Relatos Cancheros”; así como el futbolista Hugo Sánchez, ícono del balompié nacional, como invitado especial.

Tras comentarse las novedades que comprenden “Tiro libre. Relatos Cancheros”, Hugo Sánchez, quien fuera jugador del equipo de futbol Pumas, del internacional Real Madrid (España) en donde obtuvo cinco ‘Pichichis’ (galardón anual otorgado por el diario ‘Marca’ al máximo goleador de la Primera División española), y exseleccionado nacional, comentó de manera muy general el por qué de su presencia sorpresiva en la preparatoria:

“Lo mío ahora es el análisis del futbol, así que quiero recordar viejos tiempos con ‘Tiro libre’, quiero decir que la culpa de que esté aquí es de Luis Cuellar, presidente de Pumas, a quien agradezco la insistencia, lo que sea ‘Puma’ de corazón lo voy a hacer.

“Aquí hay una cancha preciosa (Prepa 5), una vez vine a entrenar aquí, eso fue el siglo pasado, pero me estaba acordando de eso. Les voy a contar que en lo general como futbolista me quedaba una hora más siempre haciendo ‘tiros libres’, así que cuando me comentaron venir aquí, en un ambiente de Puma, y con este libro, me siento encantado”.

Y en relación a la cultura y el deporte:

“Cuando iba a en la preparatoria y luego a la facultad de odontología, el ambiente universitario era, es fantástico, no hay cosa más bonita que vincular la unión entre la educación, la cultura, la lectura y el deporte es para mí lo más significativo y lo que me ayudó y me sirvió para unir lo que es la educación, la cultura, sumando la lectura y el deporte… vamos a estar entretenidos con ‘Tiro libre’”.

Además de enfatizar a los presentes el apoyar a la Selección Mexicana de cara al próximo Mundial de Futbol:

“Ya me verán como comentarista, seguramente, pero lo más importante es que unamos energía positiva para la Selección Mexicana. Será muy interesante ver que la selección haga algo histórico. Lo dice Javier Aguirre, lo dice Rafa Márquez, lo dicen los jugadores que están preparándose para ello… somos mexicanos y hay que apoyar siempre a la selección”.

Hacia el final, el rector Leonardo Lomelí Vanegas, retomó el título del libro para promover la lectura:

“Un tiro libre es una oportunidad para hacer una pausa y tomar una decisión. Quien se coloca frente al balón estudia detenidamente la distancia, vislumbra el recorrido y se anima a intentar, algo parecido pasa con un libro. Cada lector se detiene ante la página, percibe, interpreta y elige su propio camino.

“Quizá algunos de ustedes se acercan a este tomo por gusto al deporte, otros tal vez lo hagan desde lejos o titubeando. Algunos encontrarán ecos de la infancia, otras nuevas perspectivas, algunos se divertirán con las historias, otros se sentirán incómodos con ciertas premisas, y habrá quienes al final vean el juego y la sociedad de otra manera. Eso es lo que esperamos de este emprendimiento, que nos enriquezca mentalmente”.