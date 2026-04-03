Banco Santander se pronuncia sobre Colección Gelman: no se contravendrá la legislación mexicana

Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander” en el Museo de Arte Moderno. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En una breve tarjeta informativa emitida esta tarde, el Banco Santander dio a conocer una “aclaración” con relación a la Colección Gelman, afirmando que “ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México”.

En un documento fechado en esta ciudad, y firmado por el área de Comunicación Externa de la entidad financiera, titulado “Aclaraciones sobre el convenio de colaboración relativo a la Colección Gelman Santander”, se explica que Fundación Banco Santander motivada por “el deseo de difundir la colección” cumplirá en todo momento con las leyes mexicanas, señalando específicamente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, Artísticos e Históricos, y su Reglamento, como la Ley Aduanera, en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Con relación a los tiempos que la colección estará fuera del país, tras señalamientos y críticas de la comunidad cultural sobre la salida de la Gelman a España, explicaron que regresará para 2028, aunque sin detallar si será solo para cumplir la ley aduanal:

“El convenio implica cinco años de colaboración con la actual administración, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendría la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico, previendo su próximo retorno a México en 2028”.

Y tras reconocer la importancia de la Gelman y considerar un honor presentarla en el Museo de Arte Moderno, en donde actualmente se encuentra bajo el título “Relatos Modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, enfatizan: