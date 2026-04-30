31 Minutos se apuntó un éxito masivo con más de 230 mil asistentes (Fotogalería)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un lleno total en el Zócalo capitalino, el proyecto chileno 31 Minutos emocionó a familias con infantes en el marco de la celebración del Día del Niño en un espectáculo que incluyó un guiño a Juan Gabriel y su tema "Querida". Y aunque en algunos puntos se presentaron empujones y quejas respecto al audio, asistieron más de 230 mil personas, según información de la Secretaría de Cultura de la CDMX.

El concierto “Yo nunca vi televisión” –mismo que también se transmitió en vivo por las redes de Capital 21– fue uno de los más esperados del mes, e inició a las 19:00 horas con una plaza mayor llena, a pesar del calor de la tarde y los 30 grados que se llegaron registrar en la capital mexicana.

Niños y adultos portaron muñecos de 31 Minutos, vistieron playeras, corbatas, y hasta personajes improvisados como "Tulio Triviño Tuffillo" y "Calcetín con Rombosman", que fueron parte de los elementos que se vieron entre los asistentes.

El tema instrumental de 31 Minutos fue el que abrió el concierto, acompañado de un audiovisual en el que todos los personajes (entre ellos Julio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Patana, Mario Hugo y Guaripolo) parecían llegar a la Plaza Mayor; entonces, los presentes en el Zócalo se convirtieron en el público del noticiero favorito de los mexicanos y latinoamericanos.

Luego de la frase “¡Tulio, estamos al aire!”, se escuchó el tema “Desgracia ajena” con toques de pop-rock, seguido de un sketch y la canción “Tangananica, Tangananá”, para luego interpretar el funk-dance de “Drácula, Calígula, Tarántula”… y así aconteció el concierto-show, entre canciones y diversos números de humor.

Las canciones interpretadas fueron “Señora, devuélvame la pelota”, “Mi mamá me lo teje todo”, “Doggy style”, “Pizza de la vida”, “Ríe”, “La señora interesante”, “Diente blanco, no te vayas” –tema que se mezcló con “Querida”, de Juan Gabriel, lo que emocionó y puso a cantar a todo pulmón al público mexicano–, “Rin Raja”, “Mundo interior”, “El huerfadrino”, “Calcetín con Rombosman”, “Mi equilibrio espiritual”, “Baila sin César” y “Ataja la chancha, Pedro” (este uno de los más recientes éxitos).

El público mexicano coreó prácticamente todas las canciones, como se escuchó con potencia en “Señora, devuélvame la pelota”, y por momentos el público millenial pareció más emocionado que los mismos niños presentes en el concierto. Y, como elemento especial se mostró un sketch exclusivo seguido de las más recientes canciones del noticiero: “Mi muñeca me habló”, “El dinosaurio Anacleto” y “Yo nunca vi televisión”.

La única queja del público situado en extremos del Zócalo fue el audio, pues según la ubicación se escuchaba como mera distorsión, lo que generó rechiflas de los presentes, además de algunos empujones registrados a pesar de la presencia infantil.