“Cocaína negra”, una investigación fílmica sobre el chileno Eugenio Berríos, creador del gas mortal sarín

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El tercer largometraje documental del chileno Cristóbal Valenzuela, titulado "Cocaína negra", muestra cintas de audios grabadas por Eugenio Berríos, el químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Augusto Pinochet, y el responsable de fabricar el gas sarín durante la dictadura.

Valenzuela cuenta respecto al filme que la idea surgió hace casi siete años:

“Estamos trabajando desde el 2019. Empezamos con la idea y a investigar. Nunca previmos que la ultraderecha iba a tomar el poder en el 2026. La ultraderecha llegó el 11de marzo pasado con José Antonio Kast Rist, un máximo representante de este espectro político en Chile. Esta película puede generar un diálogo interesante y hará ruido por el contexto que estaba bastante intenso en Chile. Hay un ambiente muy espeso. La cinta se estrenará en salas en noviembre próximo”.

-¿Cómo se sienten que el documental se exhibirá en los cines de su país?

-Experimento una ansiedad media sádica de provocar a nuestros gobernantes. No sé qué va a pasar. Me genera mucha expectación que provoque ruido. Me gustaría que genere algarabía.

En las grabaciones se escucha la voz de Berríos. Él mismo registró sus conversaciones, preocupaciones, reflexiones, su participación en la DINA y la creación en el gas sarín. En el documental, además se ve su involucramiento en la red de narcotráfico y su consumo de cocaína. Berríos fue asesinado en Uruguay entre 1992 y 1993 tras ser sacado clandestinamente de Chile en 1991. Sus restos fueron encontrados en abril de 1995, enterrados boca abajo en la playa El Pinar, Uruguay.

"Cocaína negra", que se proyectó en la 41 edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, combina investigación periodística, histórica y una propuesta audiovisual y se ven las conexiones entre política, ciencia y crimen. Es una coproducción entre Blume (Chile) fundada y liderada por la productora Flor Rubina y el director de fotografía y postproductor David Bravo y de Passaparola (Uruguay), una productora creada por el cineasta Emiliano Mazza De Luca en 2011, con la colaboración de Adriana González.

-¿Cómo definiría a Eugenio Berríos?, aprovechó la vulnerabilidad del pueblo y ese poder de Pinochet porque él estaba muy cercano al militar.

-Esta figura a la distancia resulta monstruosa. Era un tipo inteligente, de clase media alta, no fue militar sino civil, de ultra derecha desde niño. La primera imagen que tenía desde el texto, desde los libros, era un ser monstruoso, alguien temible. Él se grababa a sí mismo y escondía los casetes en el bolsillo de la camisa.

-¿Por qué se grababa a sí mismo?

-No sé. Son cosas raras, disparatadas, él se grababa peleando con la esposa, cuando estaba en el baño o consumiendo cocaína, no sé con qué sentido se grababa, ahí la imagen de este ser monstruoso se convirtió en un tipo completamente banal, fiestero y la gente que hablaba de él también cuenta que era un tipo hasta empático. Tuve entrevistas que lloraban de emoción por el buen recuerdo que les generaba. La DINA lo direccionó, agarró sus intereses y lo convirtió en una máquina asesina.

-¿Cómo llegaron las grabaciones a sus manos?

-Berríos poseía una tendencia a grabarse, desde joven. La viuda, Gladys Schmeisser, quien aparece en el documental pero en imágenes de archivo porque ella murió, encontró los casetes en un closet durante el proceso judicial y se los pasó a los detectives, eran seis cintas. Después el detective del caso nunca las escuchó, quien después me entregó a mí una caja con cintas que estaban mezcladas con otras cintas que eran del interrogatorio. Yo escuché estas cuarenta cintas que habían ahí, y de repente aparecieron las de Berríos, está su letra en las etiquetas de las cintas. Y fue una sorpresa absoluta. El hallazgo fue meses antes de empezar el documental.

“El filme fue concebido originalmente como un documental narrado a través de expertos e historiadores, pero todo cambió por esas grabaciones. Ese descubrimiento obligó al equipo de producción a congelar el calendario de producción y a reescribir el guion. Entonces, fui a encerrarme en una biblioteca y reescribir todo el guión porque la crudeza de estás cintas era muy valiosa. El proceso se apoyó en una estrecha colaboración con el Archivo Judicial y con el detective a cargo del caso, lo que permitió acceder a estos testimonios y documentos que aportaron una dimensión inédita al proyecto. Con respecto al Archivo judicial, llegamos a una bodega que era una pieza chica con cajas. Están los cheques de Berríos, por los que fue la única razón por los que estuvo preso. Hay textos y fotos de cuando era niño. Fuimos a su colegio y a su universidad”.

Rememora que lo primero que le llegó fueron los archivos de la autopsia de los huesos de Berríos, encontrados en una playa en Uruguay y lo reconstruyeron.

-¿Cómo fue encontrar a los entrevistados que aparecen en la película?

-Fue dificilísimo. Tenía un listado como de cientos de personas. Leí toda la prensa existente y libros que hay, y anoté todo, y empecé a buscarlos uno por uno. El 70% nos rechazaba, nos echaba de su casa, porque eran narcotraficantes, estafadores, militares homicidas . Fue un proceso largo. Tocábamos puerta por puerta. Fuimos a la cárcel Punta Peuco.

Y Valenzuela manifiesta que Kast ha anunciando que quiere indultar a los militares presos de esa cárcel por crímenes de lesa humanidad:

“Ya están mayores, de setenta a ochenta años. Cast quiere indultar a Miguel Krassnoff Martchenko, un militar chileno que está preso por mil quinientos años por una serie de asesinatos. Liberarlo sería una cosa escandalosísima. Chile está muy tenso. Siento esta película como necesaria”.