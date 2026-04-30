El cantante D4vd apuñaló a muerte a Celeste Rivas Hernández de 14 años para silenciarla: fiscales

LOS ÁNGELES (AP) — Los fiscales dijeron que el cantante D4vd mató a la adolescente Celeste Rivas Hernández, de 14 años, al apuñalarla múltiples veces y luego desmembró su cuerpo con motosierras en su garaje.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles compartió el miércoles lo que, según indicó, demostrarían las pruebas del caso en una presentación judicial que ofreció las primeras acusaciones detalladas sobre el homicidio y los esfuerzos por cortar el cuerpo de Rivas Hernández y deshacerse de evidencia.

La presentación judicial señaló que D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, conoció a Rivas Hernández cuando ella tenía 11 años, comenzó a abusar sexualmente de ella cuando ella tenía 13 y él 18, y la mató cuando ella amenazó con revelar su relación inapropiada.

"Al saber que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, como ella había amenazado, muy poco después de su llegada a su casa, el acusado apuñaló a la víctima hasta matarla en múltiples ocasiones y se quedó allí mientras ella se desangraba", indicó la presentación.

Burke se ha declarado no culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos. Sus abogados han afirmado que es inocente y que no causó la muerte de Rivas Hernández.

Su cuerpo fue hallado en descomposición en un Tesla remolcado desde Hollywood Hills en septiembre del año pasado.

Los fiscales dijeron que habían obtenido mensajes de texto que mostraban su relación sexual, incluidas imágenes de abuso sexual infantil de ella en su teléfono.

"Los mensajes revelan los celos de la víctima por las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado la llevó a creer que tenían un futuro juntos", dice el documento. "Ella se alteró muchísimo y amenazó con divulgar información perjudicial sobre su relación con el acusado para terminar con su carrera y destruir su vida".

La presentación indicó que él envió un vehículo de transporte por aplicación para recogerla la noche del 23 de abril de 2025 desde su ciudad natal, Lake Elsinore, a unas 80 millas (129 kilómetros) de Los Ángeles. Ambos intercambiaron mensajes hasta que ella llegó a su casa en Hollywood, tras lo cual su teléfono quedó en silencio para siempre.

Alegan que él le envió un mensaje a altas horas de la noche preguntándole dónde estaba, en un intento de encubrir el homicidio.

La presentación judicial tiene como objetivo exponer las pruebas que los fiscales planean presentar en una audiencia preliminar de pruebas que comenzará el 26 de mayo, cuando un juez determinará si existe causa probable para ir a juicio. La defensa no ha ofrecido públicamente su versión de los hechos.

El documento señala que Burke compró dos motosierras en internet y las usó para cortar el cuerpo en una piscina inflable en su garaje, donde posteriormente se encontró ADN de la menor.

"El acusado tomó medidas horripilantes para destruir y desechar el cuerpo de la víctima", afirmaron los fiscales en el escrito.

Burke condujo hasta el lago Cachuma, en el condado de Santa Barbara, a unas 110 millas (177 kilómetros) al noroeste de su casa, para deshacerse de evidencia en tres ocasiones, según alega el documento. Su pasaporte fue encontrado allí en enero.

Los fiscales indicaron en la presentación que él dio una entrevista de radio y organizó una fiesta de lanzamiento para promocionar su álbum debut de larga duración, "Withered", el 24 de abril, un día después de su muerte; el disco se publicó al día siguiente.

Los fiscales alegan que él mantuvo su cuerpo en su Tesla y mintió a amigos y socios comerciales que preguntaron por el olor.

El cuerpo de Rivas Hernández se había degradado tanto que los examinadores ni siquiera pudieron determinar el color de sus ojos. Tenía aparatos de ortodoncia al momento de su muerte y un tatuaje que decía "Shhh ...." en el interior de un dedo, además de su nombre, según el informe. Faltaban dos dedos, al igual que partes de sus brazos y piernas.

Los fiscales no habían descrito previamente cómo creían que Rivas Hernández fue asesinada ni habían dado detalles sobre su relación. Un informe de autopsia indicó que fue asesinada por heridas penetrantes.

Los fiscales señalaron que los padres de Rivas Hernández denunciaron su desaparición de su casa en Lake Elsinore en febrero de 2024. Tras el reporte de febrero, detectives de la oficina del sheriff del condado de Riverside se pusieron en contacto con Burke, pero él les dijo que solo la había conocido una vez y que no sabía que era menor de edad.

Después de que ella regresó a casa ese febrero, sus padres le quitaron el teléfono celular, pero Burke condujo hasta su ciudad natal y pagó a un amigo de Rivas Hernandez 1.000 dólares para que le diera un teléfono y así pudieran comunicarse.

Se volvió a reportar su desaparición en abril de 2024. El documento indicó que ese año ella pasó gran parte del tiempo en la casa de Burke en Hollywood Hills y viajó con él a Las Vegas, Londres y Texas para conocer a su familia.

Los abogados defensores pidieron a la jueza del Tribunal Superior Charlaine F. Olmedo en una audiencia el miércoles que sellara el documento, pero ella se negó. No hicieron comentarios fuera del tribunal.

Burke fue arrestado el 16 de abril y fue acusado de asesinato en primer grado, actos lascivos con una persona menor de 14 años y mutilación de un cadáver. Puede ser condenado a la pena de muerte, pero los fiscales dijeron que aún no han decidido si la solicitarán.

El cantante comenzó a hacer música para videos de YouTube que creaba del videojuego Fortnite cuando era adolescente.

Las canciones que escribió y grabó en su teléfono eran una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. La música lo convirtió en un fenómeno en TikTok, Instagram, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más populares, incluido su éxito revelación de 2022 "Romantic Homicide", superan los mil millones de reproducciones. En 2023, lanzó dos EP y fue telonero de SZA en una gira.

Actuó en el festival de música Coachella del año pasado apenas unas semanas antes de que, según los fiscales, Rivas Hernandez fuera asesinada y se publicara su álbum. Estaba de gira para promocionarlo en septiembre cuando se descubrió el cuerpo y su nombre quedó vinculado públicamente al caso. Pasarían siete meses antes de que fuera arrestado.