Gerda Gruber al recibir ‘Medalla Bellas Artes’ en el MAM: “Mis alumnos, mis semillas y mi legado”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La muestra “Entre verde y agua” de Gerda Gruber se inauguró en la ‘Noche de Museos’ en el Museo de Arte Moderno, y con ella la artista recibió la ‘Medalla Bellas Artes’ en reconocimiento a su trayectoria de 50 años; al recibir el reconocimiento la escultora lo dedicó a todos los que la han acompañado en el camino del arte, en especial a sus alumnos que consideró sus ‘semillas’ artísticas y legado más vivo.

Tras exponerse en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) en coproducción con el INBAL, la muestra “Entre verde y agua” –que hace referencia a Yucatán, estado donde se afincó Gruber (Bratislava, 1940) desde hace décadas al enamorarse de la naturaleza como su ‘musa’ artística’–, llegó al MAM como un recordatorio del poder de la escultura.

Son 112 obras, seis de ellas de carácter inédito, colocadas en el primer piso del MAM, que permiten apreciar el tránsito de Gruber por diferentes etapas creativas –desde 1975 hasta la actualidad–, evidenciando su constante experimentación formal y su compromiso con el entorno natural, y con ello su trabajo con materiales como el bronce, hilo, vidrio, la porcelana, madera, cerámica, acero, además del fieltro como uno de los elementos de exploración más nuevos.

Su obra, a decir de la curadora Daniela Pérez invita a repensar las dinámicas entre el ser humano y el medio ambiente, planteando interrogantes sobre sostenibilidad, transformación de materiales y el papel del arte en contextos de crisis ecológica.

Gruber fundó el Taller de Escultura en Barro de la entonces Academia de San Carlos (1970), donde formó a varias generaciones en los años setenta, con alumnos como Miriam Medrez, Paloma Torres y Javier Marín; luego, a su llegada a Monterrey impulsó la institucionalización artística en la región, sumada a su labor en Yucatán con la fundación de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY), para la artista a la par de su obra sus alumnos han sido las ‘semillas’ y legado más constante en su vida, y así lo comentó brevemente tras el recorrido de la exposición con la prensa:

“Casi todas las semillas tienen una vértebra, como nosotros, y de esta emana de manera simbólica más elementos, esa es para mí la función que más me interesa explorar, cómo un cuerpo carga una semilla y con ella un legado”.

Sobre la medalla, muy puntualmente señaló:

“Es una sorpresa recibir esta medalla, pero ningún reconocimiento o medalla se gana en solitario, siempre hay alumnos, colegas, gente e instituciones que te acompañan para llegar a este punto, y la quiero compartir con todos mis colegas y alumnos”.

Luego del recorrido, el acto de la entrega de la Medalla Bellas Artes se realizó en la planta baja del MAM con presencia de Alejandra de la Paz, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL); Gerardo Cedillo, coordinador de Artes Visuales del instituto; Marisol Argüelles, directora del MAM; y Daniela Pérez, curadora de la exposición.

Ahí se recordó la trayectoria de Gruber de manera muy puntual, con especial énfasis en una retrospectiva (“Entre verde y agua”) que habla también de la continuidad del trabajo de la artista, y un reconocimiento que hace eco en la memoria, la formación de nuevas generaciones y la sostenibilidad.

La artista en un breve discurso aprovechó para recordar que hace cinco décadas el Museo de Arte Moderno albergó una de sus primeras exposiciones, un suceso que señaló como clave en el inicio de su labor docente en nuestro país y base de la fundación de la actual ESAY.

La exposición “Entre verde y agua” de Gerda Gruber se mostrará en el Museo de Arte Moderno hasta septiembre próximo, en Paseo de la Reforma y Ghandi en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en horarios de 10 a 18 horas de martes a domingo.