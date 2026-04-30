“La casa de los espíritus”, serie basada en la novela de Isabel Allende con elenco iberoamericano (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Basada en la exitosa novela de la chilena Isabel Allende, Prime Video estrena la serie de ocho capítulos “La casa de los espíritus”, con un reparto iberoamericano, como Fernanda Castillo, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Nicolás Francella, Alfonso Herrera, Aline Kuppenheim, Juan Pablo Raba, Catalina Saavedra, Maribel Verdú, Nicole Wallace y Antonia Zegers, entre otros.

Es la primera adaptación en español del libro y se estrena en 240 países. La trama fue rodada en Chile y desarrollada por los showrunners Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood. La producción cuenta además con Eva Longoria como productora ejecutiva y con la participación directa de la propia escritora Allende, Ben Spector, Stefanie Berk y Adam Berkowitz. Es decir, el proyecto es producido por FilmNation Entertainment, la compañía ganadora de múltiples Oscar, con el apoyo de Fábula.

Serie de Prime

La historia abarca medio siglo y se centra en tres generaciones de mujeres, Clara, Blanca y Alba, en un país sudamericano conservador marcado por la lucha de clases, la agitación política, la muerte, los ideales y el amor. Castillo, Fonzi, Herrera y Wallace cuentan en entrevista su sentir por ser parte de la serie.

Famosa por interpretar a Mónica Robles en El señor de los cielos, Castillo (Hermosillo, Sonora, 1982) expresa que se siente “contenta de celebrar el trabajo de Isabel Allende con esta producción, que posee con muchos elementos importantes para contar con una conciencia muy grande, colectiva, de festejar nuestras raíces, hablar de nuestras historias y honrar nuestra memoria”. Sigue:

“Igual, alertarnos para el futuro que viene. En estos tiempos más que nunca, y preguntarse cosas”.

En tanto, Wallace (Madrid, 2002), quien ha recreado a Nora durante cuatro temporadas en la serie Skam España, rememora que cuando le propusieron este proyecto, también la invitaron a una película:

“Tuve que tomar una decisión de si hacer “La casa a los espíritus” o una película. Mi mamá, que este libro de Allende es su favorito, me decía: ‘Esto va a ser eterno y será un regalo tuyo para toda la vida, y nunca te vas a arrepentir de haberlo hecho’, y estuve de acuerdo con eso, por lo que estoy muy contenta por ser un granito de arena más”.

Herrera (Ciudad de México, 1983), quien protagonizó la serie El exorcista y la película El baile de los 41, especifica que “Allende es una escritora icónica, que vendió más de setenta millones de libros de esta historia, la cual se ha traducido a más de cuarenta idiomas”. Enseguida anexa:

“Te das cuenta un poco del aura que posee el proyecto, de la importancia que tiene no solamente en la región, sino prácticamente en todo el mundo. Es una idea con unas dimensiones muy grandes. Creo que pocas veces te topas con un proyecto con estos valores de producción, con un elenco iberoamericano. Yo tenía muchas ganas de ir a Chile por lo que está haciendo la industria audiovisual ahí y es muy interesante. Me siento muy afortunado, y espero regresar a Chile, y como bien lo decía Fernanda, el trabajo ya está hecho y ahora a entregarlo”.

Además, directora y guionista de cine, Fonzi (Nuenos Aires, 1978) señala que para ella es un honor enorme actuar en La casa de los espíritus:

“A mis diecisiete años leí la novela y me pareció impresionante. Fue el primer libro largo que leí y fue como mi entrada a la literatura. Me gustó mucho la novela, y después de que pasó tanto tiempo que me llamen para ser Clara, ¡es increíble!, es un regalo único y enorme.

“Más allá de todo lo que representa esta novela en la historia de Latinoamérica, es cómo trae a la memoria lo que pasaba en ese momento y cómo se arrastra hasta el día de hoy, además, de lo que va a traerle a las generaciones nuevas para que entiendan de dónde venimos y qué es lo que estamos pidiendo como reclamo de cambio. Se muestra perfectamente este engranaje de una familia, lo disfuncional, lo funcional. Clara es un personaje emblemático de la literatura. Una de mis mejores amigas le puso Clara a su hija. Para mí es un honor y un orgullo, y estoy muy contenta que finalmente será del público”.

Se les menciona que la serie aborda varios tópicos como el abuso de poder, el patriarcado y la lucha de la mujer por sus derechos, en fin, por lo que se les cuestiona ¿qué tema de la trama les ha marcado más?, y Castillo responde:

“A mí la lucha femenina, porque me tocó hacer un personaje que es probablemente el más encorsetado de todos, pero es un personaje al que no se le ha permitido decidir nada en su vida, es básicamente invisible, no es vista, ni tiene ningún derecho, por ser mujer. Es muy conservadora y muy bajo la mirada de lo que se esperaba de la mujer de esa época. Me hace pensar en todas las luchas que han llevado a cabo muchas mujeres para que el día de hoy yo esté aquí sentada, vestida como a mí se me pega la gana, decidir sobre mi cuerpo, sobre ser mamá, como todas las decisiones que he tomado en mi vida.

“Además, es muy claro en la serie, lo siento desde el primer capítulo, que la lucha de una mujer es la lucha de todas, el dolor de una mujer es el dolor de todos”.

Toma la palabra Wallace:

“A mí lo que más me removió fue darme cuenta que estos temas de los que habla Fernanda no sólo eran del pasado, que no estábamos haciendo ficción, sino que eran cosas que siguen pasando hoy. Es una historia que se escribió hace cuarenta años, pero que en muchas partes del mundo sigue pasando, y tenemos que seguir con esa lucha y muchos de los tópicos que toca la serie en realidad son un reflejo de ahora, y todos estamos en el mismo barco, un barco que igual se nos está viniendo abajo en este momento”.

Herrera enfatiza en que su personaje, Esteban, representa “al patriarcado, la violencia y la política fallida en Latinoamérica, corrupta, peligrosa, que hace invisible a muchas personas y calla a muchas otras”. Específica:

“Algo que me pareció muy trágico de este personaje es que siempre está persiguiendo el poder, la aprobación política y social, y al final de cuentas se le va la vida, y de repente ya tarde se da cuenta de lo que realmente importa y vale en la vida. Eso a mí me conmovió mucho y me hizo tener mucha empatía para con este personaje. A pesar de lo vil, lo cruel que pudo haber sido, cuando se da cuenta que estaba mal, se acabó el juego”.

Y Fonzi finaliza:

“En un cuarto oscuro entra un pequeño rayo de luz y aniquila esa oscuridad. La luz es mucho más potente que la oscuridad. Creo que todo el linaje femenino y toda la unión de las mujeres, y todo eso que sucede es ese rayo de luz que termina aniquilando esa oscuridad de un sistema que ya no funciona. La serie muestra esa esperanza de una red de mujeres que más allá de estar rotas, golpeadas, poseen fuerza. El sistema finalmente va a caer y hay que confiar en que la unión hace la fuerza”.