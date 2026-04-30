SCJN ordena indemnizar a Diego Luna por el uso de su imagen en anuncios de Johnnie Walker

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó indemnizar al actor Diego Luna por el uso que realizó la empresa Diageo México de su imagen y la de su familia sin su consentimiento en un comercial de la marca de whisky Johnnie Walker.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte confirmó que el actor debe recibir, por lo menos, el 40% del precio de venta de la bebida alcohólica.

Sin embargo, el expediente fue devuelto a un Tribunal Colegiado para que dicte una nueva sentencia para ajustar el monto de la indemnización, al que deberá agregar los gastos de producción, distribución o comercialización.

“El uso comercial de la imagen ajena tiene consecuencias jurídicas que no pueden diluirse mediante cálculos contables”, dijo el ministro Arístides Guerrero García, ponente del asunto.

Al haber sido aprobado por unanimidad, el caso generó jurisprudencia de aplicación obligatoria en todo el país con relación a los lineamientos que deben ser considerados para garantizar una indemnización justa por el uso comercial de la propia imagen sin consentimiento del titular.

En consecuencia, el monto de la indemnización que recibirá el actor será calculado sobre las ventas realizadas en el lugar y durante el tiempo que se difundió la campaña, es decir, de agosto a septiembre de 2011.