Titular del INBAL desconoce testamento de Natasha Gelman; asegura que colección volverá en dos años

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La directora del INBAL, Alejandra de la Paz, afirmó desconocer el testamento de Natasha Gelman y, en un cambio de narrativa, buscó enfatizar que la Colección Gelman regresaría a México en dos años, luego de terminar su periodo de exposición en el Museo de Arte Moderno (MAM), aunque, como se conoce, hay un convenio tripartita de colaboración (familia Zambrano-Santander-INBAL) para “gestión” internacional del acervo que se firmó por cinco años.

Tras negarse en un primer momento a responder preguntas de la prensa –luego del acto en el que se entregó la Medalla Bellas Artes a Gerda Gruber en el MAM–, De La Paz respondió dudas en torno al caso Gelman, recalcando en todo caso que se habla de una colección de carácter privado:

"Es una colección que solamente podrá viajar por los tiempos que permite la ley, que son dos años, se ha dicho en innumerables ocasiones que la colección regresará en el 2028, que todavía no nos han informado cuáles son las itinerancias que pueda tener esta colección, pero pase lo que pase cada dos años tendrá que regresar a México.

"Porque así es la voluntad tanto de Fundación Santander como de los coleccionistas, que esta colección pueda seguir siendo disfrutada por los públicos mexicanos, cosa que no había sucedido".

Afirmó que lo que toca por ley al INBAL es el cuidado y conservación de las obras con declaratoria de Monumento Artístico, "cosa que estamos cumpliendo a cabalidad, transparente y evidentemente".

Sin embargo, sobre esto último hay que recordar que la Cámara de Diputados exhortó mediante un punto de acuerdo hace dos semanas a la Secretaría de Cultura, para "transparentar" mediante documentación –”convenio tripartita”, oficios de autorización de exportación temporal, e “informe de trazabilidad”–, el marco bajo el cual la Gelman saldría del país, una vez que termine su periodo de muestra en el MAM en julio próximo.

De la Paz, quien informó que la Colección Gelman en el MAM ha atraído 184 mil visitas a la fecha, también dijo desconocer el testamento y deseos de Natasha Gelman, respecto a que la colección permaneciera en México:

"No sé qué expertos pueden hablar de la interferencia del estado mexicano en un testamento de carácter privado, eso no le toca al Estado Mexicano, no le tocó, y no le toca. Entonces en ese sentido creo que las autoridades culturales de México estamos cumpliendo a cabalidad lo que tenemos que cumplir hoy frente al escenario que nos encontramos: una colección que esté seguida puntualmente a donde va donde se presenta que sus obras monumento artísticos estén cabalmente registradas, cuidadas por el Instituto, lo vuelvo a reiterar que solamente pueda salir de manera temporal como rigen las leyes actuales de México".

Y, a pregunta expresa de Proceso, sobre la labor que debiera hacer el INBAL para procurar que obras de artistas con declaratoria de Monumento Artístico permanezcan en el país, así como procurar contraer más obras –como se menciona de manera más oportuna en el caso de la declaratoria de Frida Kahlo–, comentó:

“La ley no estipula eso, la ley es clara, la declaratoria de Monumento Artístico no tiene ningún impacto en la propiedad de las obras, cualquier particular puede tener una obra declarada monumento artístico y eso no lo hace sujeto a ninguna acción del Estado que no sea las que están previstas por la ley:

“Su adecuada conservación, la prohibición de su exportación de manera definitiva, fuera del país, y que los permisos de exportación temporal tengan un tiempo claro y limitado. Eso es lo que la ley nos dice, y lo que nosotros estamos cumpliendo”.

Sobre esto último es importante recordar los artículos 7º y 8º por el que se declaró toda la obra de Kahlo como Monumento Artístico en el sexenio de Miguel de la Madrid, que dicen:

“Artículo 7º. El instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura deberá procurar, por todos los medios a su alcance, la repatriación de las obras de Frida Kahlo Calderón que se encuentran en colecciones de particulares en el extranjero.

“Artículos 8º. La contravención a las disposiciones del presente Decreto será sancionada en los términos previstos en las leyes aplicables”.