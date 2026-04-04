Comisión Nacional Electora de la ANDA 2026 responde a señalamientos: “Hemos seguido las reglas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras las denuncias de la actriz Aleyda Gallardo de que el proceso electoral de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), para elegir directivos en su periodo 2026-2030, tuvo “inconsistencias”, los cinco integrantes de la Comisión Nacional Electoral (CNE) aseguraron en entrevista que “siempre estuvieron en la transparencia y siguiendo las reglas para que todo fuera claro”.

Cynthia Alfonso, Carlos Aragón, Ricardo Esquerra, Gustavo López e Isabel Ruiz, quienes fueron votados en asamblea para ser parte de la CNE, no están de acuerdo con Gallardo –quien compitió por la secretaría general con la planilla Ámbar– de que se “anulen” las votaciones, efectuadas de manera electrónica del 23 al 27 de marzo pasado.

Manifestaron a Proceso que existen “varias imprecisiones que nos afectan directamente” en la entrevista que otorgó Gallardo, intérprete de cine, teatro y televisión a este medio, publicada el 31 de marzo pasado bajo el título “Aleyda Gallardo pide anular elecciones de la ANDA; señala “inconsistencias” en voto electrónico”. Aragón precisó:

“Nuestro papel es totalmente ajeno a cualquier campaña”.

Enseguida Esquerra aclaró:

“No creamos comunicados oficiales para llamar a votar a favor de una planilla (sólo hubo dos, la Rosazul y la Ámbar), ni fuimos a programas y ni a la Cámara de Diputados vestidos con el color de la Rosazul, ni acompañamos a su miembro Omar Fierro, quien concursó para secretario general de la ANDA. Nuestra labor se limitó a pedirle a la membresía que se registrará y después que votará, nada más, y nunca dijimos por quién votará”.

Por una confusión, Gallardo señaló que en el texto de su entrevista debió decir “... porque el Comité Ejecutivo Nacional (y no Comisión Electoral) empezó a crear comunicados oficiales..., e incluso en actos para programas portaban ropa del color de la Rosazul..., acudieron vestidos así a la Cámara de Diputados...”. Lo anterior se aclara para beneficio de los lectores.

En la charla con la CNE, Aragón complementó:

“Seguimos el proceso que nos corresponde. No podemos involucrarnos, ni lo hemos hecho, emitiendo opiniones fuera de nuestras funciones”.

Respecto a la queja de Gallardo de que el actual secretario general de la ANDA, Marco Treviño, señaló que debían votar el 51% de los miembros para que las elecciones “tuvieran validez o de lo contrario desaparecería el sindicato”, Esquerra explicó:

“Hay una indicación directa de la Secretaría del Trabajo respecto a todos los sindicatos, pide una participación mayoritaria. Y lo que Treviño dijo una y otra vez, que al no cumplirse una mayoría todo sindicato corre el riesgo de no ser validado. Efectivamente estamos en riesgo porque al día de hoy seguimos esperando la validación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) de la Secretaría del Trabajo. Eso es una realidad, por eso tenemos que respetar estos tiempos”.

Coincidieron en que se solicitó “para asegurar la mayor cantidad de votos” la intervención de la plataforma Sirvolab, proporcionada por la misma Secretaría de Trabajo, y se votó en la asamblea de la ANDA que fuera el voto electrónico y a través de esta urna digital.

Se les mencionó que están esperando la validación del CFCRL, mas la ANDA ya invita el 11 abril a sus miembros a una asamblea, en un documento con fecha 30 de marzo, para que la Comisión Electoral dé su informe y sea la toma de protesta y de posesión de las y los candidatos electos. Aragón narró:

“Sí, esta convocatoria se debe efectuar. Por estatuto el secretario general es quien hace el llamado a esta asamblea, eso ya no nos corresponde a nosotros. La Comisión debemos dar un informe de todo el proceso que llevamos”.

-¿Qué opinan de la petición de Gallardo a anular las elecciones? -se les preguntó.

Esquerra tomó la palabra:

-¡No hay argumentos válidos! Todas las inconformidades que hubo durante el proceso de planillas, socios, de quién sea, todas las recibimos, todas las analizamos y concluimos que la elección es válida. Ésta es la votación de las últimas décadas con mayor concurrencia, y en la que participó mayor gente de la tercera edad de otros centros de trabajo fuera de la Ciudad de México, incluso en otros países pudieron votar.

Aragón continuó:

“Estuvimos también nosotros asistiendo a la gente que enfrentó problemas para poder acceder a la liga de registro y a la de votación, y lo hicimos de la manera más clara posible, de verdad a veces nos tocaba media hora dedicarnos a la asistencia a los compañeros de todas las edades. Por eso aceptamos el cargo porque lo que nos mueve es el bien común, para poder ser árbitro en todo esto. Y durante todo el proceso tuvimos la asistencia de la gente de Sirvolab y es la que entrega los resultados”.

En tanto, Ruiz mencionó que “nosotros nos sentimos agraviados por este artículo donde nos menciona Aleyda porque hemos hecho un trabajo lo más cuidadoso posible”. Siguió:

“La plataforma del Sirvolab ha sido experimentada con el sindicato de Pemex, tiene sus propias protecciones. El conteo se da de manera autómatica. Nosotros, por ejemplo, no podemos ver quién vota por quién, ni cuál es la tendencia. Únicamente podemos hacerles llegar la liga a las personas que no la tienen en su momento por alguno error”.

Alfonso fue directa:

“Me gustaría recalcar que en esa entrevista con Aleyda hay aseveraciones totalmente falsas. En todo el proceso de registros y votos estuvimos acompañados por la gente de la plataforma y las autoridades de la Secretaría de Trabajo”.

En tanto, López subrayó que “la ANDA sigue y seguirá viva y creemos en nuestro sindicato”.

Por otra parte, Gallardo delató que en la plataforma de Sirvolab estaba mal escrito su apellido y no lo corrigió la CNE. “Ahí, tampoco estaban correctos los colores de las dos planillas, eso es grave”, indicó.

Y la Planilla Ámbar recalcó en un comunicado:

“Recordemos que cada quien, como todos los socios, tiene el derecho que tenemos todos los socios a presentar nuestras inconformidades. Puedes hacerlo en: inconformidades@centrolaboral.gob.mx. Esperamos la resolución de la autoridad”.

Marco Treviño

En otra charla a parte con el igual actor Marco Treviño, aún secretario general de la ANDA, platicó a este informativo que el CFCRL “posee una regla, donde pide a todos los sindicatos en sus votaciones para directiva que cumplan con el 51% como mínimo de participación de los votantes”. Aclaró:

“Es una norma externa a la ANDA. Gallardo habla que dije que el sindicato desaparecía si no cumplíamos con eso, miente. Yo no comuniqué eso, y que lo demuestre. Yo lo que mencioné es que la autoridad nos pedía este requisito para validar la elección y que corríamos el riesgo, sí, de perder la representación legal”.

Expuso dos caminos si no se obtenía ese 51%:

“Uno es tramitar un amparo. Existen otros sindicatos que lo han hecho. Hicieron presencial su votación, no llegaron a lograr el 51% y entonces se les invalidó el proceso y tuvieron que ir a un amparo, que tardó prácticamente casi dos años en resolverse. Eso no es lo deseado, principalmente por mí, porque ya no quiero estar a la cabeza del sindicato. Ya estoy cansado, pero además creo en la renovación, le corresponde a otros compañeros y compañeras atender este trabajo. Además, es una moneda al aire porque nadie nos garantiza que el amparo lo ganemos. La otra vía es repetir las elecciones, pero caemos en un proceso sin fin, donde vamos a repetir elecciones y menos gente va a participar.

“Yo no impuse esa norma de cumplir el 51%, ni los engañé, ni los manipulé. Cabe recordar que la misma compañera Gallardo, quien es parte de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, ganó gracias a un sistema electrónico de votación, que ahora impugna y dice que no es confiable”.

Anexó:

“Justamente, atendiendo a todas las personas que no tenían familiaridad con los sistemas, con las nuevas tecnologías, se instaló una mesa de asesoría y de ayuda. Primero para el registro y luego para la votación. Para el registro fueron tres semanas y luego para la votación una semana. Durante más de un año, previo a esta elección, se les estuvo compartiendo a los compañeros en asambleas, nuestras redes sociales y nuestra página, comunicados donde se les informaba que debían actualizar tus datos. Que el Centro Federal pedía un padrón con correos electrónicos, que urgía que actualizaran sus correos electrónicos”.

Confesó que sí fue a la Cámara de Diputados, pero sin Omar Fierro de la planilla Rosazul u otra persona de su equipo:

“Sólo asistí de oyente por lo de la iniciativa de Ley de la Inteligencia Artificial para proteger a los actores de doblaje. No fui vestido del color de la planilla Rosazul”.

-¿Qué opina de que se anulen las elecciones de la ANDA?

-Me parece un acto caprichoso y lo digo claramente, mezquino y egoísta. La planilla Ámbar, con la que compitió Gallardo, estuvo participando en todo el proceso sin impugnar. Sólo en el momento que conocieron los resultados que no les favorecían, empezaron a gritar exigiendo la invalidez de la elección. Mi pregunta: Si los resultados les hubieran favorecido, ¿habrían impedido la invalidación de la elección?

Espera que pronto se aprueben las elecciones de la ANDA por parte de la CFCRL, pero se le cuestionó que ya se hizo un llamado a una asamblea para la toma de protesta de Fierro y su equipo de la planilla Rosazul, y detalló:

“Urge hacer una reforma estatutaria. Nosotros no hemos podido porque es algo muy complejo, además, había muchas cosas que resolver en la ANDA, y creo que hemos hecho un buen trabajo. El estatuto marca que en el segundo sábado posterior a la elección se tiene que convocar a asamblea para dos cosas importantísimas. Presentar el informe de la Comisión Nacional Electoral y la toma de protesta y posesión del Comité Ejecutivo Nacional electo. Si nosotros no cumplimos con eso, podemos generar otro pretexto para quienes pretenden invalidar esta elección. Entonces, nos vemos obligados a cumplir con el estatuto y por eso convocamos a esa asamblea.

“Eso no significa que el CFCRL ya haya validado o no. Esto es un mero acto protocolario, no es un acto legal, es un acto estatutario. Debemos reformar eso, que se modifique haciendo la toma de protesta y de posesión hasta que exista una toma de nota para el comité electo, pero en este momento no está hecho y tenemos que cumplir con el estatuto vigente”.

Aseguró de nuevo que no hizo campaña por nadie, sólo pidio que el gremio votara para lograr el 51%, ni hizo nada ilegal.

Omar Fierro

Por su parte, el similar actor Omar Fierro, quien dará una entrevista a esta reportera en cuanto pasen los días de la Semana Santa, envió un boletín a los medios, donde se lee:

“Es importante destacar que, de nuestra parte, acatamos en todo momento las reglas que establecieron la autoridad competente, la Asamblea de nuestra Asociación, el Estatuto que nos rige y la Comisión Nacional Electoral, que es la única responsable de nuestras elecciones.

“Durante el periodo de campaña jugamos limpio, respetando a todas las compañeras y compañeros contendientes en el proceso.

“...Nuestras elecciones se pudieron realizar porque contamos con el 51% de miembros con derecho a voto registrados en la Plataforma denominada Sirvolab... Sin este mínimo requisito, establecido por la propia autoridad, no nos habría sido posible realizar nuestras votaciones”.

Luego el documento destacó:

“En este momento del proceso electoral, es imporatnte resaltar que es la propia autoridad federal la única responsable de ratificar, validar o, en su caso, desechar nuestros comicios; no el Comité Ejecutivo Nacional actual de la ANDA, ni nuestra Comisión Nacional Electoral y menos aún las planillas contendientes”.

Al final en la misiva se dijo:

“Hacemos un llamado a la serenidad y, por nuestra parte, dejamos que la autoridad correspondiente resuelva la validez de nuestras elecciones con apego a derecho”.

Fierro obtuvo con la planilla Rosazul 983 votos, mientras que la Ámbar logró 958.