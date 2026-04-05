Aumenta presión para que retiren a Kanye West de festival en Londres por comentarios antisemitas. Foto: AP

LONDRES (AP).- Este día, la presión aumentó sobre el rapero estadounidense Ye, antes conocido como Kanye West, para que sea retirado de su papel principal en un festival de música londinense este verano, tras las críticas del primer ministro británico, Keir Starmer.

Ye, antes conocido como Kanye West, cambió su nombre en 2021 y en los últimos años ha generado gran controversia por una serie de comentarios antisemitas y por expresar admiración por Adolf Hitler. El año pasado, lanzó una canción titulada "Heil Hitler" , pocos meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

El músico de 48 años se disculpó en enero por sus comentarios antisemitas en una carta publicada a página completa en el Wall Street Journal. Explicó que su trastorno bipolar lo llevó a sufrir "un episodio maníaco de cuatro meses de duración, caracterizado por un comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida".

Pepsi ya retiró su patrocinio principal del Wireless Festival que se celebrará en Finsbury Park, al norte de Londres, entre el 10 y el 12 de julio. Se insta a otros patrocinadores del evento, como Budweiser y PayPal, a que hagan lo mismo.

Pepsi no dio una razón explícita para su decisión de retirarse del evento, a pesar de que la publicidad del festival lo promocionaba bajo la marca "Pepsi presenta Wireless".

“Pepsi ha decidido retirar su patrocinio del Wireless Festival”, dijo la compañía en un comunicado el domingo.

Ye tenía previsto actuar ante unos 150 mil asistentes durante las tres noches del festival.

Los fans que acudieron el viernes a un concierto con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, su primera gran actuación en Estados Unidos en casi cinco años, parecieron separar sus creencias personales y declaraciones públicas de su música, y estaban dispuestos a perdonarlo tras su carta de disculpa de enero.

Sin embargo, Starmer dijo que era "profundamente preocupante" que el rapero hubiera sido contratado para actuar en el festival de larga tradición.

“El antisemitismo en cualquiera de sus formas es abominable y debe ser combatido con claridad y firmeza dondequiera que aparezca”, declaró en unas declaraciones publicadas por el periódico The Sun on Sunday. “Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que Gran Bretaña sea un lugar donde los judíos se sientan seguros”.

La aparición programada de Ye se produce tras señales de creciente antisemitismo en el Reino Unido.

Dos hombres y un joven de 17 años fueron puestos en prisión preventiva el sábado, acusados ??de incendiar cuatro ambulancias pertenecientes a un servicio comunitario judío en el noroeste de Londres. En octubre del año pasado, dos hombres murieron en un ataque contra una sinagoga en Manchester .

Phil Rosenberg, presidente de la junta de diputados de los judíos británicos, afirmó que permitir que Ye tocara fue "una decisión totalmente errónea".

El Wireless Festival no hizo comentarios de inmediato cuando se le contactó.