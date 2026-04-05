“Autobiografía del algodón”, de Cristina Rivera Garza

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Compañía Gorguz Teatro de Monterrey hace una versión en teatro de?Autobiografía del algodón, novela de ficción-documental que mezcla parte de la historia personal de Cristina Rivera Garzas rastreada desde sus abuelos paternos y maternos.

La autora recurre a los documentos, a la investigación y al trabajo de campo para contarnos desde la micro y la macro realidad una historia de campesinos, migrantes y la invasión del narcotráfico en una tierra devastada.

La Gorguz Teatro, que ha incursionado en el teatro documental y la narración escénica, coincide en esta inquietud de contar a través de documentos de archivo, de fotos, de recrear espacios e imaginar fragmentos de historias e imágenes que le provocó la literatura de Cristina Rivera Garza en esta novela. Adaptada por Felipe Villarreal?y dirigida por Alberto Ontiveros, también director de la compañía, la obra teatral nos lleva a los campos de algodón y a la historia de sus abuelos que participaron en una huelga de campesinos en 1934 en Nuevo León; de las promesas incumplidas, los sueños forjados con el plan de otorgar créditos y tierras en esa región algodonera que inició con el cultivo del maíz y el frijol; pero fue el algodón lo que atrajo a tanta gente a?Estación Camarón.

El recorrido familiar que realiza la autora a través de la consignación de los espacios donde se desarrolló esa historia -que existieron y ahora ya no existen-, dan cuenta de la destrucción, la desaparición de experiencias, alegres y dolorosas, que ahí sucedieron. Poco se sabe de ese lugar; y de los lugares por los que la autora transita recogiendo sus pasos y que la obra de teatro recrea con mucha imaginación y recursos escénicos.

En el espacio hay columnas de cajas de cartón a manera de archiveros y pequeños diaporamas en la cúspide con motivos vegetales; hay proyecciones, juguetes de madera, textos en pantalla, animales muñecos y múltiples juegos escénicos para visualizar los lugares, los personajes y las situaciones a las que se enfrentan los familiares de la autora y su contexto histórico y geográfico que los determina a ellos y a la comunidad.

En la puesta en escena de Autobiografía del algodón, Cristina Rivera Garza es también personaje: es la que narra y muestra y es la que especta lo que ocurre en el escenario. Los eventos se suceden unos a otros y, como en la novela, se mezcla la construcción literaria, las narraciones y los diálogos con documentos que ilustran, completan y visualizan fragmentos de historias: telegramas, fotografías intervenidas, transcripción de papeles oficiales, fotos viejas, animales gigantes.

Las historias que cuentan son poderosas, principalmente en la primera parte, y aunque después pierden fuerza e interés macro, la multiplicidad de recursos escénicos la impulsan. Transitan por Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; después enuncian lugares, ahora deshabitados, de esas historias, y ocupados por el temor del narcotráfico, pero se refrenda el hecho de?que aquí hubo un campo de algodón, una colectividad, una lucha, aun con pocos documentos que la ilustren. Por eso se vuelven significativas las menciones y la aparición de José Revueltas, el jovencito de 19 años que es enviado a Estación Camarón por el Partido Comunista para después ser aprehendido y llevado a las Islas Marías con otros compañeros. En la novela y la obra de teatro se deja claro que El luto humano del autor, está grandemente influenciado por aquel movimiento de 1934 en la Estación Camarón.

En Autobiografía del algodón son nueve actores en escena y utilizan un uniforme base anaranjado que se va modificando según las necesidades del personaje representado. Son personajes y también testigos, manipuladores de objetos y muñecos y?cantantes y actores.

Autobiografía del algodón se ha representado en diferentes espacios como el Centro Cultural la Besana en Saltillo, en el Teatro del Centro de las Artes en Monterrey, en el Centro Cultural Helénico de la CDMX, que es coproductor junto con CONARTE, y que por motivo del Día Mundial del Teatro se escenificó recientemente en Monterrey.