Caso Axe Ceremonia: con anticoncierto y acto privado recuerdan a Miguel Ángel y Berenice (Video)

Para financiar el acto se vendieron patitos con lentes y gorrita, en recuerdo de los jóvenes fotoperiodistas . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de la tragedia del Axe Ceremonia, las familias de Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera recordaron el deceso de los jóvenes fotoperiodistas al tiempo de la falta de justicia para resolver el caso.

Frente al Parque Bicentenario, lugar del fatídico suceso ocurrido el pasado 5 de abril de 2025, la familia de Miguel Ángel realizó un Anticoncierto en su memoria denominado "Por los que ya no están, por los que sí y los que vendrán".

Los músicos que se presentaron de manera solidaria fueron Musas Sonideras, Nidia Barajas, El Carbajal, César Barrera, A la Deriva, GlassGlassGlass, Frecuencia Visceral, El Dorador, Opulencia Rebelde, Muchacho de los Ojos Tristes, Gustavo Castellanos Experience, La Tam, Rod Aguilar, Nawal del Arrabal, Beto Cerros, Leticia Servín, Hunaac-Cel y Sarmientos.

Para financiar el acto se vendieron patitos con cámara, lentes y gorrita, en recuerdo de los jóvenes fotoperiodistas. Fotos: Miguel Dimayuga

El acto musical se realizó como llamado a la memoria de Miguel Ángel, pero también de lucha para exigir mejores condiciones laborales para fotoperiodistas, y de justicia por aquellos que han perdido la vida ejerciendo la profesión.

Esta última "batalla", la social, ha sido un estandarte de los Rojas Hernández en los últimos meses, pues independientemente a su ruta legal preparan una propuesta legislativa para llevar al Congreso de la Ciudad de México, con el nombre Ley Miguel para la Protección del Trabajo Periodístico. El Anticoncierto de hoy fue forma parte de esa estrategia.

“Violencia institucional”

Por otro lado, la familia Rivera Giles realizó un acto-ceremonia en el lugar donde yacen los restos de Citlali Berenice, en su natal Aguascalientes.

De manera reciente el asesor legar de la familia, Fabián Victoria, dijo a Proceso que están en espera de una "audiencia de omisiones" para este 21 de abril:

"La solicitamos nosotros en virtud de que la ministerio público decidió generar un desglose de nuestra carpeta de investigación. ¿Qué significa eso? Significa que decidió abrir una nueva carpeta de investigación, una alterna en contra de Ocesa y la empresa de seguridad Lobo, algo en lo que no estamos de acuerdo, pues consideramos que la audiencia inicial debe realizarse con esas empresas directamente.

Relató que a su decir viven una "violencia institucional" para proteger a dichas empresas:

"Ese es el objetivo fundamental de la fiscalía, y desafortunadamente de algunos de los jueces de control del poder judicial de la Ciudad de México".

Las familias de los jóvenes fotoperiodistas fallecidos han expuesto de manera pública rutas legales distintas, aunque coincidiendo en la búsqueda de justicia para el caso, pues a un año de distancia no ha iniciado la audiencia inicial del caso.

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