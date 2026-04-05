El sindicato de guionistas y los estudios de Hollywood alcanzan un acuerdo preliminar de cuatro años . Foto: AP

LOS ÁNGELES (AP).- El sindicato de guionistas y los estudios de Hollywood alcanzaron un sorprendente acuerdo preliminar de cuatro años tras aproximadamente tres semanas de negociación.

El Sindicato de Guionistas de América Oeste (WGA West) anunció en su cuenta de X que su comité de negociación aprobó por unanimidad un acuerdo preliminar con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (Alliance of Motion Picture and Television Producers), que representa a los estudios. La alianza confirmó el acuerdo en un comunicado aparte publicado en su sitio web el sábado.

“Esperamos seguir avanzando a partir de este progreso a medida que continuamos trabajando para lograr acuerdos que respalden la estabilidad a largo plazo de la industria”, se lee en el comunicado de la alianza.

Los términos exactos de los acuerdos no se anunciaron de inmediato, pero se espera que incluyan varias prioridades de los guionistas, como mejores planes de atención médica y mayor protección contra la inteligencia artificial. El sindicato declaró en X que el acuerdo protege el plan de salud de los guionistas, consolida los logros de 2023 y “ayuda a abordar los desafíos del trabajo libre”.

El contrato, que tiene una duración un año superior a la de un acuerdo típico de tres años, debe ser aprobado por la junta directiva y los miembros del gremio antes de su ratificación.

El sorpresivo acuerdo se alcanzó a las pocas semanas de la negociación, un marcado contraste con la polémica negociación del contrato de hace tres años, cuando los guionistas de Hollywood protagonizaron una huelga histórica que paralizó parcialmente la industria.

Los guionistas votaron casi por unanimidad a favor de dicho acuerdo, que les proporcionaba una mayor remuneración, una mayor duración del contrato y el control de la inteligencia artificial. El contrato vigente expiraba en mayo.

Los estudios también estaban negociando nuevos acuerdos con los líderes sindicales que representan a los actores y directores, cuyos contratos expiran a finales de junio. Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, declaró en una entrevista con Associated Press en febrero que había visto indicios de que los estudios querían "volver a trabajar en colaboración". Los actores de Hollywood también se declararon en huelga durante meses en 2023 exigiendo mejores condiciones contractuales.

El acuerdo preliminar de los guionistas con los estudios se produjo mientras el Sindicato de Guionistas de América Oeste (WGA West) enfrenta una huelga en curso por parte de su propio sindicato de empleados, que comenzó en febrero. Más de 100 personas que trabajan en los departamentos legal, de eventos y de derechos de autor se declararon en huelga por acusaciones de prácticas laborales injustas, según el Los Angeles Times.

No está claro cómo, o si, la huelga de varias semanas afectará al acuerdo preliminar con los estudios. El sindicato anunció el mes pasado la cancelación de su ceremonia anual de premios debido a la huelga del personal.