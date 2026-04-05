Katzarava celebra 25 años de carrera con ciclo íntimo de conciertos en La Cueva

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luego de éxitos en los escenarios operísticos más importantes del mundo, desde La Scala de Milán hasta la Royal Opera House en Londres, la soprano mexicana María Katzarava regresa a México en el marco de su 25 aniversario de trayectoria buscando la intimidad, así configuró Katzarava y las voces de la Cueva: Una travesía en cuatro acordes, que comprende cuatro fechas única en este mes.

Géneros como el bolero, el jazz, el pop y la canción francesa, acompañada de figuras icónicas de la escena musical con quienes compartirá escenario, forman parte de este exclusivo ciclo de conciertos, cada una con repertorio único entre sí en fechas del 9, 16, 23 y 39 de abril en el centro La Cueva, de Rodrigo de la Cadena.

Katazarava, tras recordar y reconocer la labor del crítico Raúl Díaz (1942-2021), quien fuera colaborador de Proceso y la esencia de esta revista en la vida cultural del país, afirmó sobre estas presentaciones:

“A mí la ópera no me debe nada, ni yo a ella. Me ha dado tanto y amo este género, por supuesto siempre va a ser mi bandera y con lo que se me conoce, sin embargo es hora de explorar otros universos. Siento que gran parte de mi vida se la he dado a la ópera y simplemente quiero explorar otros mundos. Y en esa exploración siempre he sido amante del jazz, el bolero y el pop, este último fue lo que me llevó sin querer a la ópera, porque yo llegué hasta aquí queriendo ser cantante de pop, ¡imagínate!

Una travesía en cuatro acordes. Foto: Especial.

“Entonces esta residencia como le llamo, en La Cueva, la hago porque este año estoy cumpliendo 25 años de carrera artística ininterrumpida, y como parte de esta celebración quería algo que me faltaba hacer: necesitaba intimidad. La ópera evidentemente es de espacios grandes y en los teatros a veces no hay ese contacto tan cercano con el público, como lo puede llegar a ser un club de jazz o justamente La Cueva de Rodrigo de la Cadena, la llamada ‘catedral de la bohemia’, me faltaba eso, un petit comité con el público”.

Estos actos, bajo la producción de Küken Produktionen, son también, a decir de Katzarava, una oportunidad de compartir su evolución musical y sus raíces, y en seguida relató la diversidad de las presentaciones:

9 de abril: Apertura de gala con el programa "Piaf de Bolsillo", bajo la dirección con dirección musical de Enrique Dunn y el Ensamble Musical Katzarava.

16 de abril: “Jazz virtuoso” junto al pianista-jazzista Alex Mercado, en una fusión de técnica lírica con la improvisación contemporánea.

23 de abril: "Divas: El encuentro”, un duelo de potencias vocales junto a la soprano e innovadora musical Euge Ortega, con repertorio de pop y teatro musical.

30 de abril: “Gran cierre de gala” con música mexicana y balada romántica en un dueto histórico junto a Alejandra Ávalos.

Detalló sobre las mismas:

“Estos cuatro espectáculos son parte de mis raíces. Por ejemplo, soy una amante de la música francesa, es por eso que Edith Piaf –a quien incluso la tengo tatuada en mi brazo– abre estas residencias, la admiro mucho, de hecho en la ópera es muy respetada y recuerdo que muchos coaches de ópera, y en la Royal Opera House, me recomendaban escucharla. Entonces esta versión es mucho más íntima que el Edith Piaf. Homenaje sinfónico que grabé, pero igual de potente”.

“Luego, el 16 de abril me acompaña uno de los mejores jazzistas de México para el mundo que es el maestro Alex Mercado; el 23 de abril estaré con Euge Ortega, que es una de las voces del momento, es verdaderamente talentosa, es más, yo firmo donde quieran que va a hacer una carrera impresionante. Tiene hambre de triunfar, hambre de crecer y canta espectacular. Ver esa presentación va a ser todo un espectáculo. Y finalmente, el 30 de abril un cierre maravilloso con mi querida amiga y una de las mejores cantantes del país en su género, que es Alejandra Ávalos, con quien ya había participado en un concierto en 2021 en España y siempre tuve la espinita de hacer algo con ella, y ella también conmigo, pero las agendas no nos daban hasta esta oportunidad, era ahora o nunca (dijo entre risas)”.

Respecto al repertorio, la artista afirmó que se van a poder escuchar temas emblemáticos en la primera fecha como “La vi en rose”, “Non, je ne regrette rien”, “La foule”, “Mon dieu” y “Les feuilles mortes”, entre otros grandes de “La Môme”. De la noche de jazz serán sencillos como “Summertimes”, “On my own”, “Somewhere”, “Fever”, “Falling”, “My funny valentine”, entre otros, así como dos composiciones de Mercado para Katzarava: “Yo seguiré mi viaje”, y “El poeta de la luna”.

Katzarava en Morelia. Foto: Niza Rivera.

En la tercera presentación temas de icónicos como Mecano, José José y Juan Gabriel. Y para la último acto boleros de María Grever, Roberto Cantoral, Agustín Lara, Armando Manzanero, entre otros.

Respecto a la curaduría de Katzarava y las voces de la Cueva: Una travesía en cuatro acordes, la artista relató:

“Todo fue pensado con mucha calidad y claridad, todos los arreglos musicales son de Enrique Dunn, un maravilloso director musical y actual director del Coro Gay de la Ciudad de México; y la curaduría creada y prensada con cada artista que estará conmigo en escena, por eso me atreví a presentar estas ‘residencias’, porque no sólo fue programar y ya, fue pensar y armar todo con cada uno siempre buscando apuntar hacia la perfección”.

Importante mencionar que en este abril el nombre de Katzarava también estará en otras presentaciones, pues jóvenes artistas del Ensamble Vocal Studio Katzarava (proyecto que la artista impulsa) se presentarán este 15 de abril a las 17 horas, con un repertorio de zarzuela y opereta llamado “La alegría de la verbena”, esto en el Teatro del Pueblo (en el Centro Histórico), con entrada libre al público.

Y luego el 29 de abril a las 19 horas en La Nana, conocido como el antiguo Salón México, habrá un programa de bolero en el marco de las Noches de Museo, con entrada libre y un programa llamado “Del bolero a la canción del arte”.

“Esto es un proyecto que impulso y ha crecido mucho, ahora ya está llegando a nivel nacional y estamos armando una gira por el país. Creo que es el futuro de las voces mexicanas, es un bien social y estoy segura que de aquí van a salir grandes voces”, comentó.

Tras estos recitales la cantante adelantó que vendrá un disco próximo, más presentaciones especiales para el segundo semestre del año en teatros en Nueva York (Estados Unidos), Colombia, y su primera vez en Costa Rica en noviembre, con la Orquesta Sinfónica de Heredia.