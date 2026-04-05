“Súper Mario Galaxy: la película” arrasa en taquilla con 372.5 millones de dólares a nivel mundial

(AP).- Las críticas mixtas no disuadieron al público masivo de comprar entradas para “Súper Mario Galaxy: la película”, que logró el mejor estreno del año para una película de Hollywood. La coproducción de Illumination y Nintendo recaudó 130.9 millones de dólares durante el fin de semana y la impresionante cifra de 190.1 millones de dólares en sus primeros cinco días en los cines de Norteamérica, según las estimaciones del estudio del domingo.

Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles, aprovechando las vacaciones de primavera de los niños en la semana previa a la Semana Santa. Con una recaudación estimada de 182.4 millones de dólares en 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut astronómico de 372.5 millones de dólares, convirtiéndose en el último éxito para la clasificación PG. México lidera la taquilla internacional con 29.1 millones de dólares en 5 mil 136 salas, seguido por el Reino Unido e Irlanda con 19.7 millones de dólares.

La secuela animada, la decimosexta película del director ejecutivo de Illumination, Christopher Meledandri, en dieciséis años, es el mayor estreno de la industria desde el lanzamiento de "Avatar: Fuego y Ceniza" en Navidad. Sin embargo, la película china "Pegasus 3", que no fue distribuida por la Motion Picture Association, tiene una ligera ventaja para el récord mundial de 2026.

También supone un descenso respecto a la primera película, que recaudó 204 millones de dólares en Estados Unidos durante el mismo periodo de cinco días en 2023 (de los cuales 147 millones correspondieron al viernes, sábado y domingo). “Súper Mario Galaxy: la película” se convirtió en la segunda película más taquillera de 2023, con más de 1300 millones de dólares en recaudación.

“Súper Mario Galaxy: la película”, que cuenta con las voces originales de Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy y Charlie Day, tuvo un gran éxito en Estados Unidos y Canadá, donde se proyectó en 4 mil 252 salas de cine, incluyendo 421 IMAX y mil 345 pantallas premium de gran formato. Solo en las salas IMAX recaudó 15 millones de dólares. Es precisamente el tipo de estreno masivo y popular que atrae a la gente a los cines”, dijo Adam Aron, presidente y director ejecutivo de AMC, en un comunicado.

Su producción costó alrededor de 110 millones de dólares, sin incluir los gastos de marketing y promoción. Sin embargo, llegó acompañada de críticas poco favorables. Su puntuación en Rotten Tomatoes se sitúa actualmente en un pésimo 40%. El público, en cambio, se mostró más entusiasta.

Según las encuestas a la salida de PostTrak, el público familiar le otorgó a la película cinco de cinco estrellas, mientras que el público general le dio cuatro estrellas y una calificación de A- en CinemsScore. En general, el público era mayoritariamente masculino (61%), aunque entre las familias que asistieron había ligeramente más madres (52%) que padres.

“Estas puntuaciones de reacción del público apuntan a una racha increíblemente buena, no solo durante la primavera, sino probablemente también durante el verano”, dijo Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal.

La película “Super Mario Galaxy” se estrenará en Japón a finales de este mes.

El año pasado, el primer fin de semana de abril se estrenó otro éxito de taquilla de videojuegos, "A Minecraft Movie", que tuvo un debut aún mayor en tres días (162.8 millones de dólares), pero no contó con un "Project Hail Mary" que se posicionara en un sólido segundo lugar, lo que significa que la recaudación total del fin de semana sigue rondando el 5%.

Como era de esperar, "La película de Super Mario Galaxy" puso fin al reinado de dos semanas del éxito de ciencia ficción protagonizado por Ryan Gosling, "Proyecto Ave María", que se ubicó en segundo lugar en su tercer fin de semana en cines, donde recaudó 30.7 millones de dólares, alcanzando un total acumulado en Estados Unidos de 217.2 millones de dólares. A nivel mundial, ha recaudado 420.7 millones de dólares hasta la fecha.

El tercer puesto fue para la provocativa nueva película de A24, “The Drama”, protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, que recaudó aproximadamente 14,4 millones de dólares en 3087 salas. Los protagonistas de la película han estado en una intensa y atractiva campaña de prensa para promocionar su cinta para mayores de 18 años sobre una pareja comprometida que se enfrenta a una revelación inquietante, cuyo coste de producción ascendió a 28 millones de dólares.

La revelación ha generado bastante debate cultural. Si bien las críticas han sido mayoritariamente positivas (82% en Rotten Tomatoes), obtuvo una calificación menos prometedora de B en CinemaScore.

“Hoppers” y “Reminders of Him” completaron el top cinco. Y las perspectivas de taquilla son prometedoras en general, con un aumento de alrededor del 30% con respecto al año pasado.