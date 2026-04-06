Caso Axe Ceremonia: Un año sin audiencia inicial ni imputaciones formales presentadas ante un juez

Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Hernández, fallecidos tras el colapso de una estructura metálica del del Festival AXE Ceremonia 2025 . Foto: Tomada de redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año del colapso de una estructura metálica durante el festival AXE Ceremonia 2025, en el que murieron los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene el caso sin audiencia inicial, pese a que cuenta con los elementos necesarios para formular imputaciones por el doble homicidio culposo de los fotoperiodistas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior al informe de seguridad de marzo, este 6 de abril, la fiscal general Bertha Alcalde sostuvo nuevamente que la institución está en condiciones de avanzar en el proceso penal, pero confirmó que la judicialización sigue detenida por diferimientos solicitados por la asesoría jurídica de una de las víctimas.

“Se ha intentado formular imputación en audiencia inicial; no obstante, la asesoría jurídica de una de las víctimas ha solicitado de manera recurrente, el diferimiento de la audiencia”, dijo.

La declaración se da dos semanas después de que, el pasado 23 de marzo, la propia fiscal informó que la carpeta de investigación ya contaba con elementos para imputar por “doble homicidio culposo” y que la Fiscalía perfilaba responsabilidades en distintos niveles, desde las personas y la empresa que colocaron la grúa, hasta la empresa organizadora que contrató el servicio y la firma que presentó el plan de protección civil y permitió la operación de la estructura.

A pesar de ese posicionamiento previo, el expediente se mantiene en la misma etapa procesal: sin audiencia inicial y sin imputaciones formales presentadas ante un juez.

En su intervención de este lunes, Alcalde no informó de nuevos avances en la investigación ni de cambios en la situación procesal del caso, y volvió a señalar que el retraso está asociado a disputas en la representación legal de las víctimas.

“Entendemos que están revisando, que ellos han dicho, entre otras cosas, se les ha otorgado los mecanismos de mediación, para lograr un acuerdo reparatorio, que es una de las vías que permite el derecho penal en estos casos de homicidio culposo; pero hay descontento de una de las víctimas, quienes han incluso presentado una denuncia en contra de asesores jurídicos, por estar retrasando la justicia en estos casos”, declaró.

La funcionaria añadió que, pese a este escenario, la Fiscalía mantiene la posibilidad de avanzar por la vía penal. “Esta Fiscalía tiene todos los elementos para continuar con el proceso penal, poder lograr la vinculación a proceso, de los probables responsables y atender —muy importante— a la voluntad de las víctimas, en cuanto a la forma de terminación de estos conflictos”.

El caso se originó el 5 de abril de 2025, cuando una estructura metálica sostenida por una grúa colapsó durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario, lo que provocó la muerte de ambos fotoperiodistas.