Sheinbaum reprocha a The Guardian por difundir crítica sobre la Colección Gelman

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó al periódico británico The Guardian por difundir un desacuerdo firmado por mexicanos que expresaron su preocupación por la salida de México de la colección Gelman que tiene el estatus de Declaratoria de Monumento Artístico.

“O sea, ¿cuántas veces quieren que digamos que la Secretaría de Cultura está cumpliendo con la ley?”, dijo, y consideró que el periódico debería publicar la carta de Banco Santander y de la información de las autoridades en Cultura de México.

“Ayer en el periódico The Guardian, es de Reino Unido, distintas personas hacen una entrevista al periódico.... No sé si es una carta o es una nota (…) El mundo del arte mexicano protesta por el plan de enviar obras maestras de Frida Kahlo a España”.

Dijo que “a pesar de que se ha aclarado varias veces esto, estas personas insisten en que la colección ya no va a estar en México. ¿Por qué razón? Pues yo creo que porque no quieren oír. Explíquenme ustedes, personas que firman que, por cierto, todas son personas... no todas, la mayoría que están en contra de nuestro gobierno.

“No pueden entender que la colección se va a ir dos años; como todos saben, lo que dice la ley y que va a regresar a México porque es patrimonio, aun cuando sea una colección privada”, añadió.

Expuso que la colección Gelman “es una colección privada que tiene obras de Frida Kahlo, principalmente de los muralistas mexicanos, son cuadros de muralistas. Las colecciones privadas en México también pueden ser catalogadas como patrimonio de las y los mexicanos, aun cuando tenga la propiedad privada. Las obras catalogadas no se permite venderlas ni regalarlas al extranjero porque, son patrimonio de México”.

Lo que está permitido, afirmó, es que haya una difusión de estas obras en el extranjero en distintos museos y lugares para que se conozcan.

“Bueno a todas estas personas ahí les vamos a poner la carta de Santander, que se pone de acuerdo con los privados para poder promover la obra en distintos lugares, deciden promoverla primero en México” y destacó que han sido 20 años sin que esta obra pudiera ser visitada por los mexicanos y ahora se presenta en el Museo de Arte Moderno.

“Después se va a llevar al extranjero para darla a conocer durante dos años y después va a regresar. Esto lo explicó Claudia Curiel en innumerables ocasiones (...) Esta colección no se va a vender, no va a quedar exhibida en un lugar por mucho tiempo sino sencillamente son dos años que la colección va a visitar distintos países y va a regresar a México, como dice la ley que va a regresar”.

En el comunicado, Santander asegura sobre la “Colección Gelman Santander” que “el convenio implica cinco años de colaboración con la actual administración, plazo que corresponde a un marco institucional de trabajo coordinado, el cual de ninguna manera contravendrá la legislación mexicana en relación con el cuidado y supervisión de las obras incluidas en dicha colección, especialmente de las que cuentan con una protección especial por tener declaratoria de monumento artístico, previendo su próximo retorno a México en 2028”.

Garantiza también que “ningún acuerdo suscrito prevé el cambio de propietario, ni el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México, como ha sido explicitado en diversas ocasiones por las autoridades mexicanas, los coleccionistas y Fundación Banco Santander”.

Foto: Montserrat López

La mandataria federal agregó que “a diferencia del pasado, ahora se expone en el Museo de Arte Moderno y que en 2028 la colección va a regresar a México y que se están cumpliendo todas las leyes... Se llama declaratoria de monumento artístico y por lo tanto no puede salir de manera permanente fuera del país”.

Agregó que “para cualquiera que tenga duda, incluso para el periódico The Guardian sería muy bueno que publicaran esta carta de banco Santander y de las autoridades de Cultura mexicanas que van a cumplir con la ley, fan a de vender el patrimonio artístico de nuestro país y que solamente la colección va a viajar dos años para conocimiento en distintos lugares del mundo”.

Los firmantes

Las firmas que se mostraron en la mañanera son: Mariana Bustamante, Francisco Berzunza, Gabriela Mosqueda, Jerónimo Arrigunaga, Paloma Porraz del Amo, María Minera, Ximena Apisdorf Soto, Aída Cantú, Cuauhtémoc Medina, Denise Dresser, Gerardo Joushimart Morales Pablo, Ana Paula De Haro MV, Gerardo Gatica G., Anuar Maauad, Patricia Hernández Ramírez, Sofía Creel López, Sandra Weber, Ana María Sánchez, Teresa Molina De Campero, Ana Isabel Moreno y Armando Colina.

También, Carlos Tello Díaz, María Corcuera Padilla, Guadalupe Silva Corcuera, Adriana Malvido, Alfonso Miranda Márquez, Emma Cecilia García Krinsky, Lázaro Azar, Greta Shelley, Angélica Abelleyra, Camila Pallares Herrera Lasso, Silvia Isabel Gámez, Miguel Benítez Ramírez y Fernando Gómez Pintel.