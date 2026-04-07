Cancelan festival después de que Reino Unido prohibió la entrada de Kanye West por comentarios antisemitas

Cancelan festival después de que Reino Unido prohibió la entrada de Kanye West por comentarios anisemitas. Foto: AP

LONDRES (AP).- El rapero Ye, antes conocido como Kanye West, tiene prohibida la entrada al Reino Unido, donde tenía previsto ser la figura principal del Wireless Festival en julio, tras la polémica suscitada por su historial de comentarios antisemitas.

Los organizadores del festival cancelaron el evento al aire libre de tres días como consecuencia de la prohibición de viajar y anunciaron que quienes hubieran comprado entradas recibirían un reembolso.

Ye solicitó una autorización electrónica de viaje para visitar el Reino Unido, pero el gobierno la bloqueó alegando que su presencia en el país no sería "beneficiosa para el bien público".

“Kanye West jamás debió haber sido invitado a encabezar el festival Wireless”, declaró el primer ministro Keir Starmer en un comunicado publicado en redes sociales. “Este gobierno apoya firmemente a la comunidad judía y no cejaremos en nuestra lucha para enfrentar y erradicar el veneno del antisemitismo. Siempre tomaremos las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía y defender nuestros valores”.

Se esperaba que el rapero, que cambió su nombre en 2021, ofreciera sus primeros conciertos en el Reino Unido en más de una década ante unos 150 mil asistentes durante tres noches, del 10 al 12 de julio, en el Wireless Festival, en Finsbury Park, Londres. Aún no se habían anunciado los demás artistas que participarían en el festival.

Los organizadores del evento habían estado bajo una creciente presión por parte de patrocinadores y políticos para cancelar los conciertos del rapero, quien ha recibido una condena generalizada por hacer comentarios antisemitas y expresar admiración por Adolf Hitler.

El año pasado, Ye lanzó una canción titulada "Heil Hitler" y anunció la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web. Las autoridades australianas cancelaron la visa del músico en julio, tras el lanzamiento del sencillo.

El hombre de 48 años se disculpó en enero con una carta, publicada como anuncio de página completa en The Wall Street Journal. Dijo que su trastorno bipolar lo llevó a caer en "un episodio maníaco de cuatro meses de duración con comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo que destruyó mi vida".

Los patrocinadores de telefonía móvil Pepsi, Rockstar Energy y Diageo se retiraron del festival tras el anuncio de Ye como cabeza de cartel.

En un comunicado emitido el martes antes de que se le revocara la autorización para viajar, Ye dijo que "agradecería la oportunidad de reunirse en persona con miembros de la comunidad judía en el Reino Unido para escucharlos".

“Sé que las palabras no bastan; tendré que demostrar el cambio con mis acciones”, dijo. “Si están dispuestos a escucharme, aquí estoy”.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, había dicho que el grupo estaría dispuesto a reunirse con el músico si este se retiraba del festival.

“La comunidad judía querrá ver un arrepentimiento genuino y un cambio antes de creer que el lugar apropiado para poner a prueba esa sinceridad es el escenario principal del Festival Wireless”, dijo Rosenberg.

La organizadora del festival, Festival Republic, había mostrado su apoyo a Ye. En un comunicado emitido el lunes, el director general, Melvin Benn, instó a la gente a ofrecerle al artista "perdón y esperanza".

“No le estamos dando una plataforma para que exalte opiniones de ningún tipo, sino solo para que interprete las canciones que actualmente se reproducen en las estaciones de radio de nuestro país y en las plataformas de streaming, y que millones de personas escuchan y disfrutan”, decía el comunicado.

Al anunciar la cancelación, Festival Republic declaró que “se consultó a múltiples partes interesadas antes de contratar a Ye y en ese momento no se destacaron preocupaciones al respecto.

“El antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos problemas han tenido”, decía un comunicado. “Como dijo Ye hoy, reconoce que las palabras por sí solas no bastan, y a pesar de ello, aún espera tener la oportunidad de entablar un diálogo con la comunidad judía en el Reino Unido”.

El Community Security Trust, que trabaja para proteger a los judíos británicos, afirmó que el gobierno había tomado la decisión correcta.

“El odio antisemita no debería tener cabida en la sociedad y los líderes culturales tienen un papel que desempeñar para garantizar que así sea”, decía el comunicado.

“Las personas que muestran un arrepentimiento genuino y sincero por comportamientos antisemitas anteriores siempre recibirán una escucha comprensiva por parte de la comunidad judía, pero ese proceso debe preceder a este tipo de rehabilitación pública”.

Un representante de Ye no respondió a la solicitud de comentarios.