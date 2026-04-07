Conciertos en abril: AC/DC, The Weeknd, Soda Stereo, Andrea Bocelli, Plastilina Mosh...

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este mes se contempla una de las carteleras más fuertes en materia de música y conciertos, a pesar de la cancelación de Pink que se tenía pactada para finales de abril, hay fechas para diversos gustos y generaciones: AC/DC, Siddartha, Raphael, Soda Stereo, Plastilina Mosh, The Weeknd, Andrea Bocelli, FKA Twigs, Chayanne, Julio Preciado, entre muchos otros.

Algunos regresan después de varios años de no pisar México, como AC/DC y The Weeknd, otros en un momento distinto de sus carreras como es el caso de Plastilina Mosh que tocarán en reencuentro, misma situación de Soda Stereo que llegará con todo y versión holográfica de Gustavo Cerati (1959-2014) junto a Charly Alberti y Zeta Bosio que desató euforia en el arranque de presentaciones de la ‘Gira Ecos’ en su natal Argentina. Este acto representa la oportunidad para nuevos seguidores de la banda para ver en vivo al trío referente del llamado ‘rock en español’.

Otros más como Chayanne, consentido entre distintas generaciones regresará con sus éxitos nuestro país, mientras que Andrea Bocelli buscará llenar el Zócalo luego del último concierto, apenas el mes pasado, que sorprendió a los capitalinos con Shakira en la ‘plaza mayor’ con el que rompió récord de asistencia.

Abril también dará paso a otros artistas para mayo, mes en el que llegará la banda de kpop BTS con su espectáculo ‘Arirang’ en su regreso a los escenarios, System of a Down, y Korn, tres de las agrupaciones más esperadas en el año.

Por ahora, la cartelera de abril queda así:

Estadio GNP Seguros

-7 ,11 y 15 de abril- AC/DC

-20, 21 y 22 de abril- The Weekend

Palacio de los Deportes

-14, 15 y 16 de abril: Soda Stereo

-17 abril- Kanny García

-20 de abril- Jackson Wang

Zócalo de la Ciudad de México

-18 de abril: Andrea Bocelli (Romanza 30 Aniversario Worl Tour)

Auditorio Nacional

-8 de abril: Fonseca

-9 de abril: Julio Preciado

-10 de abril: Marcos Witt

-11 de abril: 31 Minutos

-14 de abril: Mijares Sinfónico

-15 de abril: Raphael

-17 de abril: Siddartha

-22 y 23 de abril: Chayanne

-24 de abril: Jesse & Joy

-28 y 29 de abril: Melendi

-30 de abril: Orquesta Sinfónica de Minería (Frozen)

Arena CDMX

-10 de abril: Dream Theater

-12 de abril: México Salsa Festival (Victor Manuelle, Jerry Rivera, India,

Tony Vega)

-18 de abril: Hot Wheels Monster Truck

-26 de abril: Supernova (Genesis)

-30 de abril: El mundo de Fede Vigevani

Pepsi Center

-9 de abril: Sara Landry

-10 de abril: Faros Feet

-11 abril: Party 101

-19 de abril: C.R.O. (Otra vez en tus ruinas World Tour)

-23 de abril: FKA Twigs

-24 de abril: Ben Böhmer

-25 de abril: Plastilina Mosh

-29 de abril: Xlov (Latam Tour)

La Maraka

-18 de abril: Edgar Oceransky. 50 años

-23 de abril: Sonora Dinamita

-24 y 25 de abril: David Zahan

-26 de abril: Laureano Brizuela

- 30 de abril: Grupo Galé (Sentimientos World Tour)

Teatro Metropolitan

-9 y 10 de abril: Daaz

-14 de abril: Lee Dong Wook (K pop)

-18, 19 y 20 de abril: María Daniela y su Sonido Láser

-22 de abril: Paté de Fua

-23 de abril: Depresión Sonora

-30 de abril: Javier Corcovado

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