Diversidad y cuerpos disidentes en “Sex Club”, por estrenarse en Teatro La Capilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la farsa como género base alternando con elementos interdisciplinarios como la danza, la obra “Sex Club” a estrenarse este 24 de abril –en cinco únicas funciones– en el Teatro La Capilla, propone un vistazo a la reflexión sobre la identidad y la discriminación.

En la trama seis personajes ingresan a un sex club, en donde quedan inesperadamente encerrados. El tiempo los hace entrar en una especie de catarsis llegando a una serie de confesiones íntimas en las que cada uno comparte su historia: experiencias atravesadas por la sexualidad, la identidad, la represión y la violencia estructural ejercida contra los cuerpos disidentes.

La obra es dramaturgia original de Daniel Mancillas (basada en experiencias personales) quien a su vez dirige “Sex Club”, y quien relató a Proceso que aunque el año pasado se realizó un ‘work in progress’ (lectura) de la puesta, esta es la primera vez que llega en formato de teatro. Para esta ocasión en La Capilla, al sur de esta ciudad, con funciones el viernes 24 de abril, y 1, 8, 15 y 22 de mayo, en todos los casos a las 20 horas.

Se lee sobre la obra:

“A través de una estructura que combina escenas dramáticas con coreografías, la propuesta escénica entrelaza el movimiento corporal con el pensamiento y el universo emocional de cada personaje, construyendo una narrativa profundamente sensorial y crítica”.

Comentó Mancillas:

“Se van a encontrar un elenco que está especializado en farsa, lo elegimos así porque es a través de la risa el público se puede vincular de manera más directa y profunda para causarle una catarsis sin darse cuenta.

“Es una obra en cuatro escenas, en la primera hay más elementos de danza, coreográficos, y va ‘in crescendo’ hasta llegar a un final más realista diría yo. Hay personajes LGTBIQ+ y heterosexuales… uno de los objetivos era ir más allá de ‘comunidades’ para hablar de personas en ciertos momentos, personas con problemas muy similares sin hacer ‘líneas de por medio’. Me inspiré en ciertas experiencias tras asumir mi sexualidad, era un tema que venía cargando y quería aterrizarlo a manera de ficción y así fue que ‘Sex Club’ surgió”.

El elenco está conformado por Alin Vergara (Mía), Carlos Abraham Gongo (Óscar), Diego Alfaro (‘hombre’), Paulina Márquez (Laura), Juan Manuel Reyes (‘sin nombre’) y René Segrestes (Gael), quienes desarrollan sus personajes en medio de elementos coreográficos (primera escena) y de humor que llevan a un final con diálogos sobre el deseo, las heridas, la memoria y las formas de resistencia en el México de hoy.

Además, la puesta en escena integra la iluminación como un elemento dramatúrgico fundamental, potenciando las transformaciones internas de los personajes.

Mientras que la escenografía, compuesta por ropa esparcida en el escenario y frascos intervenidos con papel gelatina rojo, recrea una atmósfera de un ‘sex club’ simbolizando la violencia internalizada que atraviesa a los grupos representados.

El vestuario, por su parte, está diseñado para reflejar la vulnerabilidad, el contexto y la identidad de cada personaje.

La puesta es producida por Mancilladas Teatro, Recrea Teatro, y cuenta con la Dirección de Movimiento de Citlali Chong.