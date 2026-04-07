Prime Video confirma segunda temporada de la serie “La Oficina”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el buen recibimiento del público mexicano, la plataforma de streaming Prime Video confirmó la segunda temporada de su más reciente producción: “La Oficina”.

La noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales de Prime Video México, plataforma donde la serie encabeza el ranking de lo más visto del momento casi desde su lanzamiento el pasado 13 de marzo.

Con una videollamada entre el elenco y los productores, que comienza con una supuesta llamada de atención a los actores, estos son notificados sobre la renovación del proyecto.

Inmediatamente un ambiente de entusiasmo y emoción se dejó ver a través de las pantallas por parte del elenco, protagonizado principalmente por Fernando Bonilla, Elena Del Río, Fabrizio Santini, Alexa Zuart y Edgar Villa.

Publicación de Prime Video: https://www.instagram.com/reel/DWy75pdGO4G/?igsh=MTRrN3F3aGtrNWZ0bg==

El peculiar e incómodo humor de la serie mexicana, inspirada en la versión británica de “The Office” y dirigida por Gaz Alazraki, ha logrado que la audiencia se sienta identificada con los personajes que reflejan la realidad del entorno “godín”.

“La Oficina realmente irrumpió en México de una forma que se sintió inmediata y sostenida. Rápidamente se convirtió en nuestro título más visto en Prime Video a nivel local y, más importante aún, se mantuvo: las audiencias siguen descubriéndola y hablando de ella incluso después de su estreno”, explicó a Variety Javiera Balmaceda, directora de producciones originales de Amazon MGM Studios para Latinoamérica.

Aunque no hay fecha oficial de estreno, los productores adelantaron que esta segunda entrega contará con nuevos personajes, surgirán romances entre los escritorios y documentos, además de otras sorpresas.

“Todo se vuelve más extraño, y a la vez, más cercano. Expandimos el universo, resolvemos el caos que dejamos atrás e introducimos nuevos personajes que revolucionan las cosas. Romances inesperados en la oficina, un conglomerado francés de telenovelas y, tal vez, hasta un caballo en la oficina. ‘La Oficina’ se adentra en terrenos cada vez más absurdos, pero de una forma extrañamente familiar si alguna vez has trabajado en México”, declaró Marcos Bucay, showrunner de la serie.

Sin embargo, se estima que, de iniciar las grabaciones este mismo año, la segunda temporada podría estar disponible en 2027.

Hemos leído todos sus comentarios y junto a Gaz Alazraki y Marcos Bucay les tenemos una noticia… #LaOficinaMX pic.twitter.com/3PzeZvTREE — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) April 6, 2026

¿De qué trata “La Oficina”?

La serie se adentra en el entorno laboral que se vive en Jabones Olimpo Aguascalientes, una filial de una empresa familiar donde el gerente regional Jerónimo Ponce III es sinónimo de pesadilla para sus empleados, ya que no está calificado para dirigir la compañía.

Con comentarios políticamente incorrectos y técnicas organizacionales inadecuadas, los oficinistas se envuelven en experiencias llenas de humor para los espectadores.