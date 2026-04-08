“¿Cómo salimos?” de Margolles: un eco sobre el último reporte de desapariciones de la ONU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el rechazo de la presidenta Claudia Sheinbaum al Comité sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), que señaló a la crisis de desaparecidos en México como un “crimen de lesa humanidad”, cabe recordar a la magna exhibición “¿Cómo salimos?” de Teresa Margolles, una reflexión desde las artes visuales sobre la violencia y desapariciones en el país, que se extenderá hasta julio próximo en el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Monterrey.

Como reportó Proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado en su conferencia mañanera el reporte del CED, al afirmar que no es de la ONU sino independiente, para luego justificar que solo se analizaron casos de entre 2009 y 2017 pero los “extrapolan” a 2025.

“Este es un comité que no es de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas, eso es lo primero… en la caracterización que hacen de la desaparición forzada que es aquella que viene del Estado mexicano o cualquier estado de cualquier país del mundo para desaparecer personas por motivos principalmente político, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la ONU y la propia comisión”, dijo durante su conferencia en Palacio Nacional.

Los estados en los que el comité de Naciones Unidas se centró fueron: Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit. “Algunos de esos gobernadores están detenidos desde entonces”, aseveró Sheinbaum.

Las desapariciones forzadas hacen eco con “¿Cómo salimos?”, primera retrospectiva de Margolles –una de las artistas con mayor auge en el país en los últimos años y reconocimiento positivo de la crítica en las artes visuales–, que se inauguró en noviembre pasado, y que de manera reciente el Marco extendió hasta el próximo 17 de julio.

Como Proceso pudo constatar en recorrido, las 23 obras margollesianas reflejan parte de la situación social que vive el país en el primer cuarto del siglo XXI a partir de elementos como el cemento, el barro, el agua, tela, yeso, audiovisual, fotografía y vidrio (éste, como un elemento central), resultado de procesos amplios y largos de trabajo.

Para confrontar la violencia e impunidad

“¿Cómo salimos?” es un cuestionamiento para confrontar la violencia e impunidad, misma que abre al cruzarse una cortina de plástico con la instalación "Sin título" (2025, una de las tres comisiones centrales para el Marco), que abarca una amplia sala semioscura en donde se ubican 32 paneles de vidrios sobre bastidores individuales (en metáfora del número de estados), que alguna vez formaron parte de locales comerciales en zonas urbanas abandonados a consecuencia de la violencia, y las huellas del abandono. Experiencia sórdida y puntual.

Curada por Taiyana Pimentel, a su vez directora del Marco, comentó entonces a la prensa sobre la exhibición:

“Pienso que es una posición política, ella es una artista, primero que todo, y siempre que intento desviar la charla hacia otro lugar me regresa y me dice ‘yo no voy a solucionar nada, no soy política, soy artista que recoge un momento de la historia que vivimos’, desde este lugar, de lo que genera la muerte, la pérdida, de cómo queda una familia o comunidad ante una pérdida, como dijo.

“Nunca la he escuchado dar una opinión política. Sin embargo, como artista, su discurso es político, jamás hablando de un partido, es un ‘statement’ político (una declaración política) en el sentido estricto de la construcción política, en este caso de una artista.

“¿Cómo salimos?” es la primera retrospectiva de la artista sonorense, una apuesta del Marco frente a la realidad de México, y ahora tras extenderse hasta julio en el marco del Mundial de Futbol 2026 (la ciudad de Monterrey será sede de cuatro partidos) se convierte en una propuesta cultural desde Nuevo León.