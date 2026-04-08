La argentina Samanta Schweblin gana el I Premio Aena de narrativa hispanoamericana con "El buen mal"

BARCELONA (EUROPA PRESS) -La escritora argentina Samanta Schweblin ganó por mayoría el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, con el libro de relatos "El buen mal" (Seix Barral), anunció la presidenta del jurado, Rosa Montero, en un acto celebrado en el Museu Marítim de Barcelona.

Los finalistas al premio, que recibirán 30 mil euros, han sido Héctor Abad Faciolince con "Ahora y en la hora" (Alfaguara), Nona Fernández por "Marciano" (Random House), Marcos Giralt Torrente con "Los ilusionistas" (Anagrama) y Enrique Vila-Matas con "Canon de cámara oscura" (Seix Barral).

A la ceremonia de entrega del I Premio Aena de narrativa han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Industria, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena.

Al inicio del acto, Lucena defendió la decisión de Aena con esta "musculosa iniciativa de mecenazgo" como una parte de la responsabilidad social corporativa de las empresas, sobre todo de las grandes, con la que quiere devolver a la sociedad una porción de lo mucho que le debe.

Reiteró el compromiso histórico de Aena con la cultura y anunció que la empresa adquirirá una "cantidad significativa" de libros, tanto de la obra ganadora como de las finalistas, además destacó que otros galardones como el Nobel, el Booker o el Strega han nacido de compañías que no tenían que ver con la cultura.

Lucena manifestó "el deseo" de que cada año se pueda celebrar en Barcelona la entrega de este galardón, como un tributo a la lectura, la publicación de buenos libros y a los escritores.