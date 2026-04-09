El "Guernica" de Pablo Picasso provoca batalla cultural entre el País Vasco y Madrid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El mural antifascista que Pablo Picasso pintó en 1937, cuyo título alude al bombardeo ocurrido durante la guerra civil española es un tema de disputa cultural y política en España.

A finales del mes pasado, el Museo Reina Sofía desaconsejó "rotundamente" el traslado de la obra Guernica de Picasso por las vibraciones "inevitables" en los transportes para obras de arte, tras la petición del gobierno vasco para su alojamiento temporal en el Museo Guggenheim de Bilbao, que pueden provocar "nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros".

Esto estaba enmarcado en la solicitud del traslado temporal de la obra al Musseo Guggenheim entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, periodo de tiempo en el que se celebra el 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco del lehendakari Agirre y del bombardeo de Gernika.

Pero después de esto, la primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea calificó de "grave" la situación generada en torno a la solicitud de traslado temporal del Guernica a Euskadi, y defendió que no se trata de "una cuestión meramente técnica", sino de "una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación". En aquel momento destacó que el Gobierno Vasco aboga por "un cambio de mirada por parte del Gobierno español, y un trabajo en conjunto entre Ejecutivos".

Esta semana el Partido Popular (PP) se mostró contrario al traslado temporal de la pintura de Picasso de Madrid al País Vasco, como así lo han desaconsejado "rotundamente" ya los técnicos, que aseguran que no debe viajar sino que "debe estar donde está", en el Museo Reina Sofía en Madrid.

"La obra actualmente se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales. Sin embargo, de cara a un posible traslado, su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte. Dichas vibraciones podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte por lo que se desaconseja rotundamente su traslado", concluyó el informe de estado de conservación de la obra, realizado por el Departamento de Conservación-Restauración del Museo Reina Sofía.

El informe detalla que la tela, "de una sola pieza y sin costuras", está compuesta por lino en la urdimbre (sentido horizontal) y yute en la trama (sentido vertical), con "una preparación de fábrica con una imprimación de cola animal y preparación blanca a base de aceite", sobre la que se observa dibujo a carboncillo y un complejo juego de capas superpuestas.

Picasso resuelve el espacio "de forma heterogénea", con capas "muy diluidas que permiten crear transparencias" en unas zonas y otras "de mayor densidad y alto poder cubriente" que llegan a tapar la capa subyacente, mientras en distintos puntos sigue siendo visible la preparación y el dibujo al carboncillo. El bastidor original, de madera de conífera (pino albar) y compuesto por quince piezas, fue sustituido en 1964 por otro con "un sistema de tensado diseñado por Andrew Olah, el carpintero del MoMA".

Uno de los factores "clave" para comprender la evolución del estado de conservación del Guernica es el estudio de los traslados a los que fue sometido en los primeros años, que motivaron sucesivos tratamientos de restauración entre 1943 y 1957. Ese año, Jean Volkmer, fundadora y restauradora jefa del Departamento de Restauración del MoMA, "consolidó la capa pictórica mediante la aplicación de una mezcla de cera-resina por el reverso".

Tras este tratamiento, la obra realizó un nuevo tour por Estados Unidos, después del cual, "debido a la preocupación por el deficiente estado del 'Guernica', se decidió no volver a moverlo hasta que regresara a España", quedando "definitivamente" instalado en una sala de la tercera planta del museo neoyorquino con la aprobación de Picasso, que rechazó peticiones para viajar a Londres (1960) y París (1967).

Debate político

El vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, respondió al ser preguntado sobre si el partido comparte las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tachó de "catetada" esta petición y apuntó que se trata de "una polémica absurda que promueve el nacionalismo" para seguir creando "ese negocio del agravio".

El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del Guernica al Musseo Guggenheim Bilbao.

Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, respondió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien calificó de cateto solicitar el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso, que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

En redes sociales, el líder jeltzale se refirió a la reacción de Ayuso a sus palabras, en las que Esteban aseguraba que es posible ese traslado y que "solo era cuestión de voluntad política".