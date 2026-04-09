"Está en tus manos": La visibilización del cáncer de mama en mujeres jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque el cáncer de mama suele asociarse con mujeres mayores, también afecta a las más jóvenes: un sector que sigue quedando fuera de la conversación pública y las pruebas médicas de detección.

Esa es la realidad que aborda la exposición fotográfica “Está en tus manos”, impulsada por la Fundación de Alba.

Actualmente presentada en el Museo Memoria y Tolerancia, la muestra reúne 11 testimonios de pacientes y sobrevivientes jóvenes de cáncer mamario, con una visión que busca concientizar, informar y, principalmente, accionar frente a una problemática que suele quedar al margen.

Crédito: Fundación de Alba.

En México, cada año 4 mil 500 mujeres menores de 40 años reciben un diagnóstico de cáncer de mama, lo que representa entre el 11 y 15% de los casos en el país, de acuerdo con datos registrados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un rostro que refleja una lucha silenciosa

Una de las historias que retratan las fotografías es la de Estefany Santiago, quien a los 25 años fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada.

Hasta entonces, no había presentado síntomas alarmantes: solo cansancio intenso, dolor de espalda e hinchazón en los ojos, señales que no relacionó con la enfermedad.

“Sí sabía del cáncer, que se te realizaban mastografías, pero yo todo lo asociaba con gente mayor a 40 años. Nadie me dijo: puedes realizarte tú el examen, puedes pedirlo si tú lo necesitas, si tienes alguna sospecha”, contó Fany en un video publicado por la Fundación de Alba.

Fany se encuentra en la etapa cuatro con metástasis del cáncer mamario, lo que significa que las células cancerosas se han extendido a otras partes de su organismo.

Crédito: Fundación de Alba.

Desde hace seis meses, está en tratamiento de quimioterapia oral, aunque aún desconoce hasta qué momento deberá seguir tomando el medicamento.

“El miedo creo que lo vamos a sentir en cualquier momento, pero yo lo tomaría más como ese impulso para ir a revisarme, ir con algún doctor (...) Junto con todo lo que sentimos, vayamos y enfrentemos toda esa situación porque puede ser prevenible, algo que sea tratado a tiempo”, resaltó en el contenido audiovisual.

La edad no es un escudo contra el cáncer

Ante anécdotas como esta, Miryana Pérez Vela, directora general de Fundación de Alba, explicó a Proceso que se ha identificado una constante en este grupo de edad: aunque muchas mujeres presentan síntomas, con frecuencia no reciben seguimiento oportuno por parte del personal médico debido a su juventud.

“No hay guías de práctica clínica ni en México ni en ningún otro lugar del mundo que hablen de pruebas de tamizaje para mujeres sin síntomas antes de los 40 años. La mastografía y el ultrasonido están indicados a partir de los 40 años en México, no para mujeres más jóvenes”, agregó.

En este contexto, la edad se convierte en un obstáculo para la detección temprana de la enfermedad, ya que muchas pacientes no son consideradas en los esquemas de estudios a pesar de presentar señales de alerta o factores de riesgo.

De acuerdo con la Sociedad Americana Contra El Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), entre los principales factores asociados se encuentra la genética, además de cuestiones hormonales y reproductivas. A ello se suman cambios en el estilo de vida, como el sedentarismo, sobrepeso u obesidad.

Además de las fotografías, la muestra se acompaña de un tótem informativo que presenta una ruta de atención basada en dichos factores de riesgo, con la finalidad de orientar al público y servir como una herramienta práctica de apoyo.

Es así como “Está en tus manos” se plantea no solo como una exposición, sino también como una estrategia de prevención que visibiliza los rostros detrás de la enfermedad, desde el empoderamiento y la esperanza de las mujeres jóvenes que deciden enfrentar la falta de información y atención oportuna.

“Está en tus manos desde tocarte y conocer tu cuerpo, pero también acudir con el médico especialista y recibir un diagnóstico de manera oportuna. Además, conocer tus factores de riesgo y cuáles son aquellos síntomas que pueden tratarse de un cáncer de mama”, concluyó Pérez Vela.

La muestra estará disponible en el Museo Memoria y Tolerancia hasta el 12 de abril. Posteriormente, a partir del 7 de mayo, se presentará en las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología (INcan) y, en octubre, llegará a la alcaldía Miguel Hidalgo.