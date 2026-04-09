La fotografía de César Rodríguez, el mexicano que compite en el World Press Photo 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-César Rodríguez filmó cuatro cortometrajes, Huicholes del Tabaco, Si el infierno existiera, Guerrero, Amapola y Matamoros, sueños en pausa; ahora compite en el certamen del World Press Photo, el único mexicano que participa en esta edición.

Originario de Tepic, Nayarit, trabajo se centra en la migración, los derechos humanos y el cambio climático. Justamente este último le valió ser reconocido por el concurso con la fotografía México un clima cambiante. Este proyecto ofrece una perspectiva local e informada sobre los efectos del cambio climático en México, destacando las inundaciones, la sequía, la escasez de agua y el desplazamiento de comunidades enteras.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.

Este proyecto documenta el enorme costo de estos cambios a escala humana: desde la rápida erosión de las costas de Tabasco, donde el nivel del mar aumenta tres veces más rápido que el promedio mundial, hasta la escasez sistémica de agua en Monterrey y el Estado de México, donde la disponibilidad de agua renovable se ha desplomado un 81% desde 1950.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.

México es especialmente vulnerable a los fenómenos climáticos extremos, ya que el 52% de su territorio se encuentra en zonas áridas o semiáridas.

En las últimas dos décadas, los desastres ambientales han desplazado internamente a aproximadamente 2.7 millones de personas, cifra que se proyecta que alcance los 8 millones para 2050.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.

"Mediante imágenes poéticas y de cuidada composición, el fotógrafo transmite el impacto combinado de las presiones ambientales, las decisiones políticas y la falta de apoyo social. Al centrarse en las comunidades pesqueras y las poblaciones vulnerables de las zonas urbanas, la obra ofrece una visión matizada de cómo el cambio climático está transformando la cultura y la vida cotidiana en la región", indicó el jurado.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.

Hoy se anunciaron los 42 ganadores regionales de las 6 regiones del mundo en sus tres categorías actuales: Fotografías Individuales, Reportajes gráficos y Proyectos a largo plazo. El próximo 23 de abril se dará a conocer el la fotografía ganadora del 2026.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.

Fotografía César Rodríguez. Crédito: World Press Photo.