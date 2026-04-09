Maldita Vecindad anuncia conciertos memorables por su 40 aniversario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Maldita Vecindad anunció dos actos en el marco de su 40 aniversario: una fecha en la Arena Ciudad de México el próximo 30 de octubre, y en la Arena Guadalajara para el 6 de noviembre, en ambos casos con promesa de “espectáculos memorables”.

Los conciertos, que se dieron a conocer como eventos monumentales de la agrupación fundada por Roco Pachukote, se avizoran como una experiencia única que reunirá lo mejor de su producción musical a lo largo de cuatro décadas.

Para ambas Arenas, la preventa será vía Banco Azteca este 13, 14 y 15 de abril, y venta al público en general a partir del 16 de abril vía www.superboletos.com.

Flayer del concierto

Además de puntos de venta alternos como El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro, Innovasport y Mr. CD.

Se lee en la información sobre los conciertos:

“A lo largo de todo este tiempo, Maldita Vecindad se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del país, dejando una huella imborrable en la música gracias a su estilo único y su poderosa identidad cultural. Su icónico álbum El circo marcó un antes y un después en la industria, alcanzando ventas históricas que superaron el millón de copias”.

Lo anterior para hacer énfasis en que las dos fechas para el aniversario serán con “una producción sin precedentes: un espectáculo de gran formato que promete ser memorable, impactante y lleno de energía, diseñado para honrar su legado y conectar con nuevas generaciones”.

A la fecha Maldita Vecindad tiene seis discografías, tras el homónimo de 1989 y ‘El circo’ (1991), están ‘En vivo: Gira pata de perro’ (1993), ‘Baile de Máscaras ‘(1996), ‘Mostros’ (1998) y ‘Circular Colectivo’ (2009); a los que se suman al menos seis recopilaciones en referencia al rock en español y éxitos en ediciones importadas y remasterizadas, más un MTV Unplugged de 1996.

Otras menciones son canciones en colaboraciones a lo largo de su trayectoria, pues Maldita Vecindad ha trabajado con bandas como Panteón Rococó, Tijuana No!, Los Skarnales, Tokadiscos, Los de Abajo, Miguel Mateos, K-ras Citadinas, Desorden Público, La Sonora Santanera, entre muchos otros.

La ‘Maldita’ afirmó que sus 40 años serán todo una experiencia que reunirá lo mejor de su historia en una mega-producción pensada para ofrecer uno de los shows más grandes de su carrera.