Muere a los 35 años Michael Patrick, actor de "Game of Thrones"; padecía enfermedad incurable

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 7 de abril falleció Michael Patrick, actor de “Juego de Tronos” (Game of Thrones) y escritor irlandés que, a sus 35 años, padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta los movimientos musculares voluntarios como hablar, caminar o masticar.

La muerte fue confirmada el miércoles 8 de abril por su esposa, Naomi Sheehan, quien compartió su profundo dolor a través de redes sociales:

“Mick fue una inspiración para todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida. Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir”, escribió en Instagram.

Patrick, diagnosticado el 1 de febrero de 2023, atravesó una dura jornada de tres años desde los primeros síntomas de la Enfermedad de la Neurona Motora (ENM). En su última actualización de salud, el 6 de febrero de 2026, el actor informó a sus seguidores que rechazó someterse a una traqueostomía.

El procedimiento le habría permitido respirar, pero ante la carencia de personal sanitario para asistirlo, los médicos le advirtieron que pasaría de seis a 12 meses confinado en una cama de hospital. Con un pronóstico de vida de apenas un año, Patrick eligió pasar los próximos meses en casa, junto a su círculo cercano: “Aún me queda mucho por vivir y muchos planes”, sostuvo el actor en ese momento.

¿Qué son las ENM?

La enfermedad de Patrick pertenece a un grupo de trastornos neurológicos fatales. De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), las ENM destruyen gradualmente las neuronas motoras, células nerviosas encargadas de controlar movimientos vitales como caminar, hablar y respirar. Cuando estas células mueren, los músculos dejan de recibir señales, lo que termina en una debilidad progresiva y, finalmente, en la parálisis.

El centro Cleveland Clinic precisó que la ELA es el tipo más común de estas enfermedades, afectando tanto a las neuronas motoras superiores (en el cerebro) como a las inferiores (en la médula espinal). Esta condición provoca que los músculos se atrofien y se vuelvan rígidos, dificultando cualquier movimiento voluntario. Hasta la fecha, no existe una cura, y los tratamientos disponibles solo logran prolongar la función muscular por un tiempo limitado.

¿Quién fue Michael Patrick?

Michael Patrick, nacido en Belfast, Irlanda, comenzó su formación académica en la Universidad de Cambridge, donde estudió Ciencias, pero fue su paso por la compañía de comedia Cambridge Footlights, lo que definió su vocación. Posteriormente, estudió en la Academia de Artes Teatrales Mountview de Londres, de acuerdo con IMDb, la base de datos del mundo del cine y la televisión.

Patrick alcanzó popularidad internacional en la sexta temporada de "Juego de Tronos", interpretando a un miembro del Pueblo Libre en el episodio "The Broken Man". Sin embargo, su carrera artística fue muy diversa, participando en series como "Blue Lights" y "This Town". Su proyecto más personal fue la serie de BBC "My Left Nut", la cual coescribió basándose en sus propias angustias adolescentes por una inflamación testicular.