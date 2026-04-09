World Press Photo revela 42 ganadores regionales; el 23 de abril se anunciará la fotografía del año

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-"Sin el fotoperiodismo, estamos aislados de la verdad y de los hechos", dijo Marie Monteleone, presidenta del jurado World Press Photo, al anunciar a los 42 ganadores regionales de las 6 regiones del mundo en sus tres categorías actuales: Fotografías Individuales, Reportajes gráficos y Proyectos a largo plazo. El próximo 23 de abril se dará a conocer el la fotografía ganadora del 2026.

Las imágenes muestras las protestas pro-palestinas en la Universidad de Columbia, la cobertura a las redadas de los agentes de ICE contra migrantes en Estados Unidos, la guerra en curso en Sudán, la matanza de elefantes en Zimbawue, las protestas de la Generación Z, la guerra de drones en Rusia y Ucrania así como el costo humano de las agrotoxinas son algunos de los temas de las fotografías.

Drone Wars de David Guttenfelder.

Fotografía: World Press Photo.

“Revisamos miles de imágenes y nos centramos en las que mejor representaban las historias importantes. Sin el fotoperiodismo, perdemos estos registros históricos. Perdemos la capacidad de exigir responsabilidades, de ver lo que sucede a nuestro alrededor y cómo funciona el mundo”, indicó Monteleone.

Esta edición contó con la participación de 3 mil 747 fotógrafos de 141 países y 57 mil 376 fotografías, y de los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos.

En esta selección, indica el World Press Photo se encontrarán "historias familiares, momentos y eventos que han sido noticia, así como otros que han pasado desapercibidos o han recibido poca atención mediática".

Portland Protests ICE de Jan Sonnenmair.

Fotografía: World Press Photo.

Al hacer el anuncio refirieron que las fotografías alternan perspectivas globales con visiones profundamente personales e íntimas, ofreciendo una comprensión multifacética del mundo en que vivimos.

Los 42 ganadores fueron seleccionados por un jurado independiente en función de su excelencia visual, su enfoque narrativo y su compromiso con la diversidad; celebrando las voces locales, la dedicación y la variedad de estilos.

La evaluación del concurso tuvo lugar en enero y febrero de este año contando con la participación de jurados regionales y un jurado global.

A Syrian City Rebuilds, Still Divided de Nicole Tung.

Fotografía: World Press Photo.

“Este es un momento crucial: para la democracia, para la verdad, para la cuestión de qué estamos dispuestos a ver y denunciar como sociedad y qué estamos dispuestos a ignorar. Los fotógrafos aquí reconocidos han cumplido con su parte. Han dejado constancia de ello. Ahora nos toca a nosotros observa", refirió Kira Pollack, presidenta del jurado internacional.

La fotografía del año y los dos finalistas se anunciarán el 23 de abril de 2026 a las 11:00 am.

La Argentina de Milei de Tadeo Bourbon.

Fotografía: World Press Photo.

Ganadores por región

África

Individuales: When Giants Fall (Halden Krog, Daily Mail); Children Who Do Not Exist (Kiana Hayeri, The New York Times); Joburg Ballet School (Ihsaan Haffejee, GroundUp).

Historias: Sudan’s War: A Nation Trapped (Abdulmonam Eassa, Le Monde); Farisat: Gunpowder’s Daughters (Chantal Pinzi, Panos Pictures); Madagascar’s Gen Z Protests (Luis Tato, Agence France-Presse).

Proyecto a Largo Plazo: Moon Dust (Mohamed Mahdy, Arab Documentary Photography Program).

Oso polar sobre cachalote de Roie Galtiz.

Fotografía: World Press Photo.

Asia-Pacífico y Oceanía

Individuales: Bondi Beach Terror Attack (Edwina Pickles, The Sydney Morning Herald); Mountain Resident of Wanglang (Rob G. Green, National Geographic); A Desperate Plea (Tyrone Siu, Reuters).

Historias: Wedding in the Flood (Aaron Favila, Associated Press); Scam Hub Under Siege (Jes Aznar, The New York Times); The Last Dolphin Hunters (Matthew Abbott, Oculi / The New York Times).

Proyecto a Largo Plazo: Motherhood at 60 (Wu Fang).

Emma y el robot social de Paula Hornickel.

Fotografía: World Press Photo.

Europa

Individuales: Russian Attack on Kyiv (Evgeniy Maloletka, Associated Press); Emma the Social Robot (Paula Hornickel); Polar Bear on Sperm Whale (Roie Galitz).

Historias: Burned Land (Brais Lorenzo, EFE / Revista 5W / El País); Drone Wars (David Guttenfelder, The New York Times); Engla Louise (Sanna Sjöswärd, Corren).

Proyecto a Largo Plazo: Extramuros (William Keo, La Bibliothèque Nationale de France / Die Zeit).

Fuego en Los Angeles de Ethan Swope.

Fotografía: World Press Photo.

Norte y Centroamérica

Individuales: Columbia University Pro-Palestine Protests (Alex Kent, The New York Times); Portland Protests ICE (Jan Sonnenmair); The Trials of the Achi Women (Victor J. Blue, The New York Times Magazine).

Historias: ICE Arrests at New York Court (Carol Guzy, Zuma Press / Miami Herald); Los Angeles on Fire (Ethan Swope, Associated Press); Tanner’s Song (Jahi Chikwendiu, The Washington Post).

Proyecto a Largo Plazo: Mexico, A Changing Climate (César Rodríguez, Norwegian Red Cross / SNCA / The New York Times).

Escuela de ballet de Joburg de Ihsaan Haffejee.

Fotografía: World Press Photo.

Sudamérica

Individuales: A Territory of Hope (Priscila Ribeiro); Funeral for "The Four of Malvinas" (Santiago Arcos, Reuters); Milei’s Argentina (Tadeo Bourbon, Revista Mu).

Historias: Those Who Carry the Dead (Eduardo Anizelli, Folha de S.Paulo); Manacillos: A Return to Life (Ever Andrés Mercado Puentes); Name the Absence (Ferley A. Ospina).

Proyecto a Largo Plazo: The Human Cost of Agrotoxins (Pablo E. Piovano, Manuel Rivera-Ortiz Foundation / Philip Jones Griffiths Foundation / Lawen.doc).

El costo humano de las agrotoxinas de Pablo E. Piovano.

Fotografía: World Press Photo.

Asia Occidental, Central y del Sur

Individuales: Nepal’s Gen Z Uprising (Narendra Shrestha, EPA Images); Aid Emergency in Gaza (Saber Nuraldin, EPA Images); A Daughter’s Grief in Kashmir (Yasir Iqbal, Outlook India Magazine).

Historias: “I’m Afraid”: Afghan Women Face US Aid Cuts (Elise Blanchard, Time); A Syrian City Rebuilds, Still Divided (Nicole Tung, VII Photo / The New York Times); Witnessing Gaza (Saher Alghorra, The New York Times).

Proyecto a Largo Plazo: Hijacked Education (Diego Ibarra Sánchez).