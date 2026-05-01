El tenor Emilio Ruggerio exhibe al secretario de Cultura de Puebla por incumplimiento de pago

PUEBLA, Pue. (apro).- El tenor mexicano Emilio Ruggerio exhibió al secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner Corte, luego de que, a más de cinco meses de que participó en una serie de conciertos en esta entidad, el gobierno poblano aún no le ha pagado los honorarios que se pactaron.

Aunque Glockner Corte aseguró al portal de noticias Contra Máscaras que ya estaba resuelto el adeudo que el tenor denunció públicamente desde finales de marzo, este viernes, a través de sus redes sociales, Ruggerio lo desmintió y adelantó que ya había decidido presentar una demanda penal contra la Secretaría de Cultura de Puebla.

Cuestionado el 23 de abril por el reportero Jaime López, el secretario de Cultura de Puebla afirmó que ya se había pagado lo pactado al artista y, por lo tanto, descartó la posibilidad que procediera una demanda contra el gobierno poblano porque no había "fundamento legal".

No obstante, Ruggerio denunció que hasta este 1 de mayo el gobierno no ha cumplido con el pago que se acordó para el pianista Rurik Rossi, quien lo acompañó durante un concierto que ofreció en el marco del Festival Internacional de Puebla, realizado en noviembre de 2025.

??CON ESTE VIDEO DENUNCIÓ Y EXHIBO LA MENTIRA Del secretario de cultura de puebla Fritz Glockner Corte cuando confirma que ya se me pagó lo acordado, ES MENTIRA , aún no han pagado, y si eso me hicieron a mi, a cuantos artistas le han hecho lo mismo??https://t.co/gsKhFncmqw — RUGGERIO PR (@RuggerioTenor) May 1, 2026

En marzo, el tenor radicado en Alemania contó en sus redes sociales que el acuerdo era que la Secretaría de Cultura de Puebla pagaría 10 mil pesos al pianista, cantidad que él cubrió en ese momento y que desde entonces no se le liquidó, pero que ahora además reclamaba 5 mil pesos más por los daños causados.

En su cuenta X, el tenor presentó un video en el que acusa al secretario Glockner de mentir y cuestiona las causas por las cuales el funcionario desconoce que este problema sigue sin resolverse.

“Con este video denuncio y exhibo la mentira del secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner Corte, cuando confirma que ya se me pagó lo acordado, Es mentira, aún no han pagado, y si eso me hicieron a mí, a cuántos artistas le han hecho lo mismo”, reclama.

Dice que es posible que Glockner no ha tenido interés en seguir su caso o que su equipo de trabajo le ha mentido o que pretende encubrir "errores" cometidos por la anterior titular de la secretaría, Alejandra Pacheco Mex.

“Señor secretario, sí existen fundamentos legales para una denuncia que, lamentablemente, ya se está comenzando”, advierte en el video el tenor mexicano.