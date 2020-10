Liga MX: el León se queda sin estadio y jugará contra el América en esta sede

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Tras haber sido desalojado del estadio Nou Camp, el Club León anunció este lunes que jugará su próximo partido del torneo Guard1anes 2020 en el Estadio Victoria, en Aguascalientes, correspondiente a la jornada 14. Por medio de un comunicado, la directiva del equipo guanajuatense aseguró que “se la ha quitado el alma del Nou Camp”, después de que el viernes pasado actuarios se presentaron al inmueble para cumplimentar una orden judicial sobre la propiedad del estadio, que le concede la posesión al empresario Roberto Zermeño, exdueño del referido equipo de futbol. “Hoy hemos recibido mucho apoyo y reconocimiento en esta lucha de distintas ciudades a las que no pertenecemos, dispuestas a darnos el cobijo y resguardo que, en una época tan complicada no estamos encontrando en la ciudad donde nacimos, y a la que amamos y respetamos profundamente”, expuso la directiva en su comunicado. https://twitter.com/clubleonfc/status/1315759780682780674?s=20 El club León, propiedad de Grupo Pachuca, indicó que por ello “jugaremos nuestro próximo partido a puerta cerrada en la ciudad de Aguascalientes, en el Estadio Victoria, del Club Necaxa, al que le agradecemos su solidaridad, comprensión y apoyo”. Inicialmente, el juego entre León y América estaba programado para disputarse el lunes 19 de octubre, a las 21:06 horas, en el estadio Nou Camp. De momento, la fecha se mantiene firme, no así el escenario.