José Antonio García, el exfutbolista que demandó a Pumas por 'dejarlo en silla de ruedas”

CIUDAD DE MEXICO (apro). - El exdefensa de futbol de los Pumas de la UNAM, José Antonio García, promovió una demanda en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) contra este club, al que acusa de “negligencia médica” que lo tiene en silla de ruedas. En conferencia virtual, el exjugador de los Pumas apunta, entre otros, al expresidente del equipo universitario Rodrigo Ares de Parga como uno de los principales responsables de la situación que experimenta desde 2012. “Con Rodrigo Ares de Parga se vio todo y nunca me dio la cara; siempre me envió con José Ramírez –vicepresidente de Operaciones-, con quien tuve un hecho muy lamentable; me dijo: ‘ni modo, te tocó a ti, tuviste mala suerte, y si quieres demandar, demándanos’”. En la lista de acusados, García también involucra al exfutbolista Antonio Sancho –exdirector deportivo de los Pumas y actual directivo de los Tigres de la U. de Nuevo León-, además del doctor Antonio Miguel. https://twitter.com/TonoGarciaF/status/1316897844159258626?s=20 Acompañado en la conferencia vía zoom por sus abogados Daniel Apaza y Juan Carlos Vázquez, además del presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz, José Antonio dijo que todos los directivos y exdirectivos de la UNAM intervinieron en su momento, pero ninguno lo ayudó. “Busco justicia y un trato digno. No somos máquinas, sino personas. He recibido el apoyo de mis compañeros. No me había animado a hablar hasta que no estuviera solventada la demanda. Hoy me tocó a mí, pero le puede pasar a cualquiera. Mi calidad de vida no volverá a ser la misma”, expuso el exjugador. José Antonio narró que desde 2012 fue sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas, que, aunado a una mala rehabilitación por parte del club, derivaron en la cancelación del contrato que tenía vigente con el equipo, y señala que la directiva del club de la Universidad se negó a cubrirle el tratamiento, mismo que tuvo que realizar por su cuenta. De acuerdo con García, los gastos ascienden a un millón de pesos. “La FIFA y las leyes de México respaldan mi solicitud, ya perdí todo, no pierdo más por hablar. Este tipo de casos no los podemos dejar impunes. Ojalá y se pueda marcar un precedente, que haya una vida laboral más justa”. Según el exfutbolista y sus abogados, la demanda ya está en el TAS, y se espera la resolución en un lapso no mayor a medio año. https://twitter.com/crisaguinaga/status/1318277206443880448?s=20 De acuerdo con estudios médicos avalados por la FIFA, se advierte “que se le van a dificultar los problemas motrices, incluso para caminar”, indicó Juan Carlos Vázquez, especialista en derecho de futbol, para quien el caso que defiende está relacionado directamente con los derechos humanos. Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, Álvaro Ortiz, se refirió a la urgencia de dialogar con los directivos de la Liga Mx para darle curso al Convenio Colectivo de Trabajo, el cual considera la integración de un fondo de ahorro para el jugador. “El futbolista tiene derechos. (el caso García) coincide en la parte en que a los futbolistas nos hace falta hablar más. Debemos llevar a un convenio colectivo, y ya lo vamos a presentar”, aseguró Ortiz.