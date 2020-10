Caen equipos de Tecatito y Herrera en la Champions League; Shakhtar le pega al Real Madrid

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Con Jesús “Tecatito” Corona como titular, el Porto FC –campeón de Portugal– fue derrotado 3-1 en su visita al Manchester City, en partido de la primera fecha de la Champions League del Grupo C. Por su lado, Atlético de Madrid, que contó con Héctor Herrera en el once inicial, también cayó de visitante, y por goleada (4-0) frente al monarca del certamen, Bayern Múnich. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada la produjo el club ucraniano Shakhtar Donetsk, que le pegó al Real Madrid (3-2) en su propio feudo. En Manchester, con una discreta actuación de Corona, los portugueses se pusieron al frente del marcador con gol de Luis Díaz a los 14 minutos. Pero los locales emparejaron la cuenta 6 minutos después con anotación de penal que ejecutó Sergio Agüero por una falta cometida por Pepe dentro del área. Los locales, que dominaron el juego en ambos periodos, terminaron por imponer condiciones: el alemán Ilkay Gündogan adelantó a los ingleses con un tiro libre que superó el lance de Agustín Marchesín a los 65’. Y el español Ferran Torres cerró la cuenta a los 73 minutos. El Manchester City asumió el liderato del sector C, junto con el Olympiakos, que se impuso por la mínima diferencia al Marsella. En el Alianz Arena, el Bayern Múnich inició la defensa de su título con autoridad, tras imponerse 4-0 al Atlético de Madrid con un doblete de Kigsley Coman. Leon Goretzka y Corentin Tolisso completaron el marcador. Finalmente, Héctor Herrera inició de titular con el Atlético de Madrid. Sin embargo, su contribución no fue suficiente para la causa del equipo español. Encima, cometió un error en una mala entrega del balón a la defensa rojiblanca que significó el segundo tanto de los alemanes. En tanto, el Real Madrid fue sacudido por el Shakhtar Donetsk en el Grupo B, y ya acumula dos descalabros en fila entre la liga española y la Champions League. Shakhtar se adelantó a los 29 minutos con gol de Tete. Y 4 minutos después los ucranianos incrementaron la ventaja con gol del francés Varana en propia meta. Todavía los ucranianos marcaron una tercera anotación por cuenta de Solomon a los 44’. Los locales descontaron en la parte complementaria con un zurdazo de Luka Modric que colocó en el ángulo superior derecho a los 54 minutos, Vinicius jr. marcó el segundo del Madrid a los 59’, segundos después de haber ingresado. https://twitter.com/realmadrid/status/1319007049263566850?s=20 Por su parte, Liverpool venció 1-0 al Ajax con autogol del argentino Nicolás Tagliafico, en partido disputado en el Amsterdam Arena. El mexicano Edson Álvarez, quien juega para el conjunto holandés, permaneció en la banca. De esta manera, los ingleses encabezan el Grupo D junto al Atalanta, ambos con 3 puntos.