Dodgers vencen a Rays en el primer juego de la Serie Mundial 2020

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 8-3 a los Rays de Tampa Bay en el primer juego de la Serie Mundial 2020, donde el lanzador mexicano debutó en el Clásico de Otoño. Los cañoneros de la novena angelina explotaron en el Globe Life Field de Arlington, Texas, escenario que será la única sede de la Serie Mundial por la pandemia de covid-19. https://twitter.com/MLB_Mexico/status/1318747219969888257?s=20 Con el zurdo Clayton Kershaw en la loma de los disparos, el line up de Tampa Bay estuvo silenciado, y a partir del cuarto episodio los Dodgers comenzaron a fabricar carreras. Cody Bellinger inició la fiesta de batazos con un jonrón remolcador de dos carreras ante la serpentina de Tylor Glasnow. En el quinto capítulo, Kevin Kermaier le botó la pelota del parque a Kershaw para mover la pizarra 2-1. Fue la única carrera que el abridor de los Dodgers toleró en su labor de seis entradas y un tercio, en las que despachó por la vía del ponche a ocho enemigos para apuntarse el triunfo. En la parte baja de la quinta, la novena de Dave Roberts armó un rally de cuatro carreras. Mookie Betts anotó la tercera y después Corey Seager la cuarta, que provocó la salida de Glasnow, quien dejó de herencia en los senderos a Mike Muncy y a Will Smith y al final cargó con la derrota. https://twitter.com/LasMayores/status/1318749048027963392?s=20 Chris Tylor recibió al relevista Ryan Yarbrough con sencillo con el que anotó Muny, y Kiké Hernández hizo lo propio para remolcar a Smith y dejar los cartones 6-1. En el sexto episodio, Mookie Betts conectó jonrón solitario ante los disparos de Josh Fleming para el 7-1, y con doblete de Muncy, Justin Turner timbró la octava carrera de los Dodgers. Betts se fue de 4-2 con un cuadrangular, dos carreras producidas y dos bases robadas. Para la séptima, Dylan Floro subió al centro del diamante y se metió en problemas al embazar a dos. Dave Roberts mandó llamar del bullpen al zurdo de nayarita Víctor González, a quien el emergente Mike Brosseau y Kevin Kermaier le ligaron dos hits al jardín derecho para que el dominicano Manuel Margot y Joe Wendle pusieran la pizarra 8-3. Con dos hombres en base, el catcher Mike Zuzino sacó una línea salvaje hacia el cuerpo de González, quien con reflejos felinos se quedó con la pelota y tiró hacia la segunda para completar el doble play salvador. Este miércoles 21 se jugará el segundo de la serie. Por los Rays está anunciado como abridor Blake Snell. Dave Roberts no ha dicho a quién mandará a la loma.