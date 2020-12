Checo Pérez, sin acuerdo con Red Bull; teme el fin de su carrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto mexicano Sergio Pérez pidió que las dos carreras que restan en el calendario 2020 de la Fórmula Uno sean vistas como las últimas de su trayectoria en el máximo circuito del automovilismo mundial.

En conferencia de prensa, Pérez informó que no ha llegado a un acuerdo con Red Bull Racing, por lo que lo más seguro es que se tomará 2021 como año de descanso y, aunque no descartaría regresar en 2022, dijo que lo más probable es que su carrera en la Fórmula Uno ya concluyó.

“Van a tomar la decisión después de la carrera de Abu Dabi (la última del calendario), entonces sabremos si quieren llegar a un acuerdo conmigo. Ahorita no han decidido qué quieren hacer con su equipo. Si llegara la opción de tomar el año sabático será para considerar qué quiero en mi vida y en mi carrera. Quiero seguir, hoy día no conozco otra cosa, pero en los próximos 10 años quisiera continuar con esto (como piloto de Fórmula uno). Ahora que se presenta la opción, quiero darme un tiempo para pensar: tengo opciones de regresar en 2022, pero dependerá de qué quiera hacer cuando ya esté viviendo cosas diferentes que nunca he vivido”, dijo el tapatío.

–¿Estás listo para el retiro? –se le preguntó a Pérez.

–Es algo que he considerado. Sí, me veo teniendo una vida empresarial fuera de las pistas, haciendo cosas diferentes. Es mi pasión, es lo que he vivido siempre, pero tengo ganas de hacer cosas diferentes alejadas del automovilismo.

Al término de la presente temporada, Pérez dejará de formar parte del Racing Point con quien suma 100 puntos hasta ahora y se ubica en la quinta posición del Campeonato de Pilotos.

Este domingo en Bahréin estuvo a nada de conseguir su segundo podio del año, pero una falla en el motor impidió que terminara la carrera.

Sin dar nombres, Pérez adelantó que un equipo importante le ofreció contratarlo como piloto de reserva en 2022.

“Son 23 carreras y estaría lejos de mi casa, de mi familia y sin correr. A estas alturas de mi carrera no lo tomaría, pero podemos llegar a un acuerdo, que haga menos carreras o no sé”.

Pérez, de 30 años, quien ha estado en la Fórmula Uno desde hace 10, señaló que aunque muchas personas le han comentado que tiene mala suerte porque nunca ha tenido un coche competitivo, él se considera afortunado pues con su talento ha demostrado que ha estado a la altura de los mejores pilotos.

“He hecho una carrera increíble. Hay pilotos que están dos o tres años y nunca vuelven. Yo he tenido 10 años donde he dado mi máximo esfuerzo y entrega total y eso la gente lo ve, ven que no me estoy yendo por malo o por no dar resultados. Sé que puedo estar al nivel de cualquier piloto del mundo y ganarles en igualdad de circunstancias.

“El día que ya no esté (participando en la Fórmula Uno) van a valorar lo difícil que es este mundo donde no hay oportunidades. Estuve 10 años y hablar de Fórmula Uno ya se nos hace normal y me duele porque como aficionado quisiera tener a otro mexicano ahí, y no despertarme a las siete de la mañana sin tener un mexicano dentro de la categoría. Hay muchos intereses, pero eso no está en mis manos”, detalló Pérez.

En 2021, el alemán Sebastian Vettel tomará el lugar de Sergio Pérez en la escudería Racing Point junto a Lance Stroll.