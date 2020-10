Hospitalizan a 'Manos de Piedra” Durán por covid-19

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El afamado exboxeador panameño Roberto “Manos de Piedra” Durán continúa hospitalizado en su país, afectado por el virus de covid-19. El hijo del célebre expugilista, de 69 años, informó que su padre se mantiene estable: “Sus pulmones están bien, no hay gravedad”. Roberto Durán dio positivo por coronavirus el pasado jueves y permanece en una clínica privada de la ciudad de Panamá tras presentar un cuadro viral. “Acaban de llegar los exámenes de mi papá y confirman que es positivo de covid-19. Gracias a Dios, por ahora, no está con síntomas más allá de un resfriado”, informó el jueves, en un comunicado, Robin Durán, hijo del excampeón mundial de boxeo . https://www.youtube.com/watch?v=YKutNTYr8e8 Robin también refirió que su padre “se sentía un poco resfriado, y por eso se tomó la decisión de llevarlo al hospital, ya que él tiene un pulmón que no funcionó al 100% por un accidente que tuvo en Argentina hace unos años”. De momento, Roberto Durán continúa bajo observación, sin síntomas, que no sea de resfriado. Tampoco fue ingresado a cuidados intensivos. https://twitter.com/wbcmoro/status/1274426036579495936?s=20 “Acabamos de hablar con el doctor que lo atiende, y nos informa que los pulmones están bien y no hay indicios de gravedad. Sigamos teniendo fe de que todo saldrá bien. Los mantengo informados”, indicó Robin. Roberto Durán fue cuatro veces campeón del mundo. [caption id="attachment_635979" align="aligncenter" width="1024"]Roberto “Manos de Piedra” Durán contra Sugar Ray Leonard. Foto: Twitter @robertoduranbox[/caption]