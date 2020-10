Aguirre: "Vas perdiendo puntos y eso te va minando mucho"

MADRID (EUROPA PRESS).- El entrenador del CD Leganés, Javier Aguirre, reconoció lo "duro" que está resultando este tramo de La Liga Santander , en el que no está viendo "relación directa entre el funcionamiento del equipo y los puntos conseguidos", algo que va "minando mucho" la confianza en el seno del vestuario. "Estamos jugando bien y dando buena imagen, pero no hay relación directa entre el funcionamiento del equipo y los puntos conseguidos. Estamos vivos, hay que ganar y esperar. Somos el Leganés y no podemos bajar los brazos", arengó Aguirre ante la prensa. El técnico reconoció que está siendo "duro" no tener "ni un día de tranquilidad" desde que volvió el campeonato. "Vas sumando acontecimientos, ves cómo hemos perdido puntos y eso te va minando mucho. En los cinco partidos hemos corrido más que el rival, sólo hemos tenido dos lesiones... Mañana tendremos otro partido de ritmo intenso, intentaremos tener más el balón que el rival, llegar más al área, y ojalá mejoremos en la definición y en las áreas", analizó. En este sentido, el mexicano se refirió al Sevilla como "un equipo que ha hecho muy buen trabajo después del parón". "Sigue en zona Champions, tiene un gran técnico y un equipo diseñado para jugar Liga de Campeones", añadió. Además, Aguirre confirmó la baja de Óscar Rodríguez este martes y lanzó un mensaje de confianza en los jóvenes. "Avilés o Bryan Gil están listos para asumir más responsabilidades, también Manu, Amores e Iván, y Lombo y Adrián, que nos han ayudado desde el principio en los entrenamientos. Son el futuro de este club, vienen desde abajo y le dan frescura al equipo", sentenció.