La LMB anunciará el 1 de julio que temporada 2020 se cancela

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El miércoles 1 de julio, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunciará la cancelación de la temporada 2020 debido a la emergencia sanitaria en el país a consecuencia de la pandemia del covid-19. Por primera vez en 95 años, no se jugará beisbol veraniego, toda vez que no existen las condiciones para abrir las puertas de los estadios. Sin gente en las gradas, el golpe económico para los 16 clubes es insostenible. A finales de mayo, la LMB anunció que la temporada comenzaría el próximo 7 de agosto con un calendario de 48 juegos y la serie final comenzaría la primera semana de noviembre. Esta decisión se tomó después de una reunión con el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, quien informó al presidente de la LMB, Horacio de la Vega, y a algunos dueños de clubes presentes que para esas fechas los semáforos estarían en anaranjado y amarillo. De esta manera, las plazas de la LMB podrían abrir sus escenarios deportivos con el 30% del aforo. En la conferencia de prensa de este lunes, Alomía dio a conocer que en todo el país continuarán los semáforos en rojo y anaranjado, por lo que no está permitido el ingreso de aficionados. “Los espectáculos deportivos pueden llevarse a cabo a puerta cerrada. Todavía no se permite que vayan personas vayan porque estos estadios congregan a miles de personas. Aún con un aforo reducido hay miles de personas conviviendo (…) veremos una posibilidad de aforo hasta que lleguemos al color amarillo”, explicó Alomía.