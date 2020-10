Cancelan el Maratón y Medio Maratón de la CDMX por covid-19

Inscripción válida para el 2021

Hacer válida su actual inscripción para utilizarla en la edición 2021. A quienes elijan esta opción, se les obsequiará la medalla de 2020 sin costo adicional para que puedan continuar con su medallero. Para obtener dicha medalla, será imprescindible correr la edición de 2021 de manera completa. Traspaso de su actual inscripción a nombre de otro corredor para la edición 2021. Reembolso del 100% del costo de la inscripción.

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Las ediciones 2020 del Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de México fueron cancelados por la pandemia de covid-19, informó el gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto del Deporte (Indeporte). La decisión se tomó, dijo, después de analizar con las autoridades sanitarias y los protocolos internacionales para los eventos deportivos y principalmente para garantizar la seguridad y salud de los corredores ante la situación actual de la pandemia por el covid-19. En un comunicado, el Indeporte afirmó que, para la administración de Claudia Sheinbaum, “el bienestar de los atletas participantes, sus familias, ciudadanía en general que sale a las calles a alentar y de todas las personas que participan en la operación de ambos eventos, es una prioridad”. https://twitter.com/DeporteCDMX/status/1278361430094299137 Agregó que “en este momento no existen las condiciones mínimas necesarias para que los corredores se preparen para competir en alguna de las dos distancias, 42.195 kilómetros y 21.097 kilómetros, respectivamente”. La dependencia añadió que se enfoca ahora en la organización de ambos eventos en sus próximas ediciones. El Maratón de la Ciudad de México estaba programado para realizarse el próximo domingo 30 de agosto; en tanto, el Medio Maratón había sido reprogramado para el 25 de octubre, desde su fecha inicial que fue el 26 de julio.El Indeporte detalló que, hasta el momento, se habían inscrito al Maratón 2020, un total de 2 mil 959 corredores. Y detalló las opciones que habrá, según sus intereses:Los detalles de cada una de las tres opciones pueden ser consultados en el sitio oficial del evento: maraton.cdmx.gob.mx En tanto, el Indeporte aclaró que para el Medio Maratón BBVA 2020 no se había abierto el periodo de inscripciones, por lo tanto, no hay que realizar ningún tipo de reembolso, ni transferir o hacer válida ninguna inscripción a corredores. Por último, agradeció a los patrocinadores y fundaciones que apoyan al Maratón capitalino, así como al Medio Maratón, y dijo que “espera la comprensión de la gran comunidad de corredores, pues esta decisión es primordialmente en beneficio de su seguridad y su salud”.