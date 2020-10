Clubes de la LMB perderán entre uno y tres millones de pesos al mes por cancelar la temporada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cancelación de la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) dejará un daño económico de entre un millón y tres millones de pesos mensuales a cada uno de los 16 clubes durante todo el tiempo que no haya juegos. Este miércoles, la LMBque por primera vez en 95 años del circuito veraniego no habrá temporada puesto que la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 impide abrir las puertas de los estadios a los aficionados. Los dueños de los equipos determinaron que el daño económico se reduce si no juegan que si se decidía llevar a cabo un calendario recortado y sin gente en las tribunas. El dinero que los equipos gastarán mensualmente servirá también para financiar la operación de la oficina de la LMB (entre lo más importante un apoyo económico para los 36 ampáyers) que no cuenta con recursos propios ante la ausencia de patrocinios. “La LMB y sus 16 equipos acordamos brindar apoyo económico a los peloteros, así como al cuerpo de ampáyers”, dio a conocer la Liga en un comunicado. Así, cada uno de los clubes analizará qué porcentaje puede cubrir de los sueldos de los peloteros que están en el roster y de los integrantes de los cuerpos técnicos. El salario promedio en la LMB es de entre 150 mil y 170 mil pesos mensuales, aunque hay jugadores de novatos con ingresos de entre 40 mil y 50 mil pesos. Algunos clubes pagan a sus jugadores estrella alrededor de 300 mil o 400 mil pesis mensuales. En casos especiales, la cifra puede llegar hasta los 500 mil pesos. La temporada 2021 de la LMB podría arrancar en abril próximo, tiempo en el cual, según el mismo comunicado , estará abocada a invertir en “la transformación tecnológica y digital” y en “la infraestructura de televisión y medios” que la Liga considera como “una debilidad”.