El Porto de 'Tecatito” Corona se proclama campeón de Portugal

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El Porto, que tiene en sus filas al mexicano Jesús “Tecatito” Corona, se proclamó campeón de Portugal tras imponerse 2-0 al Sporting de Lisboa. Aunque el delantero mexicano no participó en el juego que definió el título al estar suspendido por acumulación de tarjetas preventivas, ya suma dos campeonatos con el club portugués. Este miércoles, el Porto superó en su cancha, estadio Do Dragao, al Sporting de Lisboa en el clásico de Portugal, para sellar su vigésimonoveno título de la Primeira Liga en su historia. A falta de dos jornadas para culminar la temporada, el Porto acumula 79 puntos, con una diferencia de 8 puntos sobre su inmediato perseguidor, Benfica, equipo que defendía el campeonato que obtuvo en la temporada anterior. Danilo Periera abrió las puertas del título a los locales al aprovechar un tiro de esquina que terminó en las redes del Sporting de Lisboa al minuto 64. Y en tiempo de reposición, Moussa Marega sentenció el campeonato. El Porto tampoco contó con el colombiano Mateus Uribe, sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí tuvo el aporte del portero Agustín Marchesín. Ambos jugadores formaron parte de la plantilla del Club América. https://twitter.com/FCPorto/status/1283506742823981063?s=20El delantero Hirving “Chucky” Lozano regresó a la titularidad por primera ocasión en el presente año desde que Napoli es dirigido por Gennaro Gattuso en el partido de este miércoles en la Serie A de Italia, que concluyó en empate a un gol frente a Bologna. El jugador mexicano no formaba parte del once inicial del Napoli desde diciembre pasado, cuando el equipo todavía era dirigido por Carlo Ancelotti, el entrenador que hizo posible su contratación en el balompié italiano. https://twitter.com/sscnapoli/status/1283482105385832449?s=20 Lozano fue sustituido a los 61 minutos, y abandonó la cancha cuando el conjunto napolitano tenía la mínima ventaja, gracias a una anotación de “palomita” del defensa Kostas Manolas a los siete minutos. El Napoli dominó gran parte del juego y el mexicano se significó como el más activo del grupo: realizó un remate de media vuelta que intentó colocar en el ángulo a los 29 minutos. Sin embargo, su acción más peligrosa la registró a los 56’ con una serie de recortes a Nicolás Domínguez y Gary Medel, pero su disparo a media altura salió desviado de la portería. Mous Barrow igualó la cuenta a los 80 minutos. Ibrahima Mbaye y Rodrigo Palacio anotaron por Bologna, pero sus goles fueron anulados por el VAR. Tras la igualada, Napoli continúa en el sexto lugar de la Serie A, con 53 puntos, igualado con el Milan. De momento, el equipo dirigido por Gattuso tiene un lugar asegurado en la Europa League, tras conquistar la Coppa Italia, en junio pasado.