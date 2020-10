Exigen reasignar los 42 mdp presupuestados para los Piratas de Campeche

CAMPECHE, Cam. (apro).- El diputado Luis García Hernández exigió al gobierno estatal que, tras la suspensión de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), se reasignen a los rubros de salud y combate a la pobreza los 42 millones de pesos presupuestados este año al Club Piratas de Campeche. El equipo es propiedad mayoritariamente de la familia Escalante Castillo y, con menor participación, del gobierno del estado. No obstante, su sostenimiento mayoritariamente corre a cargo del gobierno estatal. El miércoles, la LMB anunció que, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, el organismo y los 16 dueños de los equipos afiliados decidieron cancelar, por primera vez en sus 95 años, la temporada 2020. En su comunicado, la LMB reconoció que no hay condiciones para garantizar la integridad de los aficionados, jugadores, miembros de los cuerpos técnicos, umpires y la plantilla de colaboradores. También informó que la Liga y sus 16 equipos acordaron apoyar económicamente a los peloteros y umpires, y que se aprovechará la pausa forzada para instrumentar “una profunda reingeniería” para innovar y fortalecerse en 2021. Además, para generar “un nuevo y actualizado sistema de gobernanza (estatutos y reglamentos) que la LMB no ha implementado en los últimos 30 años”; invertir en la transformación tecnológica y digital de la LMB y en la infraestructura de televisión y medios. Al respecto, el legislador local independiente exigió al gobierno del estado reasignar a los rubros de salud y combate a la pobreza los 42 millones de pesos que dispuso en el presupuesto de este año para el equipo de beisbol Piratas de Campeche que, dijo, representa un gasto innecesario para las arcas estatales, pues no aporta ningún beneficio para la población. Pidió que ese dinero se utilice para comprar equipos médicos que hacen falta en los hospitales ante la pandemia de covid-19 y mitigar la desigualdad social que se agrava a causa de la emergencia sanitaria. “El Club Piratas de Campeche solo ha servido como botín del exsecretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Gabriel Escalante Castillo, pues cada año se le asignan recursos públicos que no benefician en nada a la población”, acusó Reprochó que, pese a que en el contexto de las crisis económica y sanitaria se han anunciado medidas de ajuste al gasto del gobierno del estado, “entes públicos e instituciones como este club deportivo no han sido objeto de recortes o algún ajuste cuando no son prioritarios”. “Mantener a un club de amigos como Piratas de Campeche es reprobable ante la situación que se vive actualmente; directivos de la LMB decidieron cancelar la temporada, ahora no hay pretextos para redireccionar esos recursos para resolver necesidades urgentes como la compra de insumos de protección para personal de salud que lucha por salvar la vida de los ciudadanos y apoyar a las familias para que puedan sobrellevar la crisis”, insistió.