El Balón de Oro no será entregado en 2020

"No queríamos colocar un asterisco"

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El Balón de Oro, el tradicional trofeo que otorga la revista France Football para distinguir a lo mejor del futbol mundial, quedará vacante por primera vez en la historia por “las circunstancias extraordinarias” a causa de la pandemia de covid-19. La publicación francesa informó este lunes que el galardón no será atribuido a ningún jugador en el presente año, por las circunstancias en las que se han desarrollado los torneos de futbol. “Por primera vez en la historia, desde 1956, el Balón de Oro de France Football no será atribuido en 2020, pues no se dan las suficientes condiciones de igualdad”, indicó la revista en sus redes sociales. De acuerdo al semanario, se trata de un año singular, y por lo tanto no debe ser considerado como uno ordinario y enfatiza que la equidad en el trato a todos los jugadores no se da en 2020, “ni a nivel estadístico ni de preparación”, toda vez que algunas ligas, como la holandesa y francesa, decidieron no reanudar la temporada por la pandemia. Además, estima que ha habido poco tiempo “para jugar y juzgar”, tomando en consideración las condiciones extraordinarias en las que se reactivaron las competiciones –a puertas cerradas y con cinco sustituciones en cada juego-.Por ello, la entrega del Balón de Oro no sería “digno de su historia… no queríamos colocar un asterisco indeleble en el premio al estilo: ‘trofeo ganado en circunstancias excepciones debido a la crisis de salud de Covid-19… No nos encanta este paréntesis, pero nos parece lo más responsable y lógico”. Ante este panorama, France Football también expuso que por estas situaciones extraordinarias el jurado, integrado por 220 miembros en todo el planeta, pudo desviar su atención del futbol para atender situaciones relacionadas con la pandemia. Entre los candidatos a ganar el galardón de este año figuraban el delantero polaco Robert Lewandowski, después de guiar a su equipo Bayern Munich a un nuevo título en la Bundesliga; el argentinoy el portugués Cristiano Ronaldo. Por ahora, la FIFA no se ha pronunciado en relación al premio The Best, el galardón que instituyó desde hace cuatro años para reconocer a lo mejor del balompié mundial.