Javier Aguirre deja la dirección técnica del Leganés tras descenso del equipo

CIUDAD DE MEXICO (apro). - Un día después de que el Leganés perdiera la categoría en la máxima división del futbol de España, el club oficializó la salida del entrenador mexicano Javier Aguirre. Por medio de un anuncio en las redes sociales, el club dio a conocer la decisión: “El C. D. Leganés y Javier Aguirre no continuarán juntos. Gracias Javier”. “El club agradece a Javier Aguirre y a su cuerpo técnico su profesionalidad y trato durante estos meses en los que se hizo cargo del banquillo en una situación complicada y mantuvo al equipo vivo hasta la última jugada de la temporada, quedándose a un gol de lograr la permanencia en primera división”, comunicó el equipo español en su comunicado. https://twitter.com/CDLeganes/status/1285234078250409989 De hecho, el domingo, después de que el equipo se quedara en la orilla de la salvación, Javier Aguirre anticipó su salida: “siento que es mi despedida del Leganés; no fui capaz de cumplir el objetivo”. En dramático juego, el Leganés empató a dos goles frente al campeón de la liga española, el Real Madrid, cuando requería de los tres puntos para mantener la esperanza de permanecer en el máximo circuito. El entrenador mexicano llegó al club español en noviembre pasado con la misión de salvarlo del descenso. Empero, los traspasos de los goleadores del equipo, Youssef En-Nesyri y Martin Braithwaite –al Sevilla y Barcelona, respectivamente- terminaron menguando las posibilidades reales del equipo, en específico porque la directiva no contrató a ningún jugador para suplir las ausencias. Aguirre tomó la responsabilidad del equipo en la jornada 13, y en los 26 juegos que dirigió ganó siete partidos, perdió nueve y empató 10, mientras que en la Copa del Rey dirigió cuatro partidos, con el siguiente balance: dos victorias, un empate y una derrota.