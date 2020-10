Revelan que Juventus está interesado en Raúl Jiménez

Nace hija de Jiménez

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El club Juventus, de la Serie A italiana, tiene “interés verdadero” en el delantero Raúl Jiménez como refuerzo en el próximo mercado de transferencias. De acuerdo a La Gazzetta dello Sport, son ciertas las versiones de la prensa inglesa sobre la posibilidad del delantero mexicano, resultado de sus buenas actuaciones con el Wolverhampton en la Liga Premier inglesa. La publicación destaca que debido a sus números con los Wolves, Raúl Jiménez ha logrado “eclipsar” el paso de Javier “Chicharito” Hernández en su etapa con el Manchester United. En la presente temporada en la Liga Premier, Jiménez acumula 17 goles en 37 partidos, para un total de 26 anotaciones en todas las competiciones. El diario explica que la “técnica ycomo ingeniero” convierten al delantero mexicano en una opción de compra para el próximo mercado de transferencias. No obstante, la Gazzetta dello Sport también aclara que Jiménez no sería la primera opción de la Juventus, donde juega la estrella Cristiano Ronaldo y con el equipo a un paso de levantar el título en la Serie A. Sin embargo, la publicación italiana aclara que Raúl Jiménez le gusta a la Juve, aunque no es el primero en la lista en el caso de que Higuaían se vaya, pues el polaco Arkadiusz Milik, del Napoli, sería la primera opción”.Raúl Jiménez y la actriz Daniela Basso presentaron este martes en sus redes sociales a la recién nacida Arya, la primera hija de su relación. https://twitter.com/Raul_Jimenez9/status/1285455599619186689?s=20