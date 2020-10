'Míchel” renuncia a Pumas por 'motivos personales y familiares”

A 72 horas del inicio del torneo

CIUDAD DE MEXICO (apro).- De manera sorpresiva, el español Miguel González, “Míchel”, anunció este jueves su renuncia a la dirección técnica de los Pumas de la UNAM, a sólo un día del inicio del torneo Guard1anes 2020, que reemplaza al Apertura. Por medio de un video de apenas 58 segundos que subió en su cuenta oficial de Twitter, el estratega arguyó “motivos personales y familiares” para declinar al encargo en el club universitario. Míchel, legendario ex futbolista del Real Madrid y de la selección española, asumió el banquillo de los Pumas en mayo del año pasado para afrontar el torneo Apertura 2019. Terminó en el lugar decimotercero de la tabla sin clasificar a la Liguilla. Para el siguiente torneo, Clausura 2020, el entrenador no pudo plasmar su filosofía futbolística, ya que la competición fue cancelada a causa de la pandemia de covid-19. Para entonces, el equipo marchaba en el sexto casillero de la clasificación general. https://twitter.com/PumasMX/status/1286316741958696969?s=20La renuncia del español se produce a 72 horas del debut de los Pumas de la Universidad en el Guard1anes 2020. “Querida familia universitaria: les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. “Quiero agradecer por el trato recibido por la directiva, los jugadores y todos los trabajadores de este club que consiguieron una cosa muy difícil, que fue sentirme como en casa”, expuso el entrenador. Dijo que con el personal del club universitario, seguramente obtendrá el objetivo de ubicarse en los lugares de liderazgo y volver a ser campeón. “No me queda más que seguir deseando suerte y confiar en este grupo de gente y estar confiado que desde España voy a volver a ver a este grupo campeón. Por siempre Goya”. Recientemente trascendió que la directiva universitaria preparaba una reducción de salarios al plantel de jugadores y su cuerpo técnico a causa de la crisis derivada de la pandemia. También se supo que la medida no fue bien recibida por los involucrados, que siguen sin alcanzar un acuerdo económico. Por lo pronto, la directiva de los Pumas de la Universidad designó de manera interina a Andrés Lillini, director de Fuerzas Básicas de los Pumas. Si la pandemia lo permite, eluniversitario se estrenará en el Guard1anes 2020 este domingo 26 contra Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.